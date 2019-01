Gilets jaunes : le match Caen-LOSC avancé à vendredi

🚨 A la demande de la Préfecture du Calvados, la rencontre @SMCaen / @losclive initialement programmée le samedi 12 janvier à 20h, est décalée au vendredi 11 janvier à 19h ➡ https://t.co/mKEEkBwO6O pic.twitter.com/5gh6sYJg3K — Ligue 1 Conforama (@Ligue1Conforama) 8 janvier 2019

📆 Initialement prévue le samedi 12 janvier à 20h, la rencontre #SMCLOSC a été décalée au vendredi 11 janvier à 19h. pic.twitter.com/SV0Sl0XqfB — LOSC (@losclive) 8 janvier 2019

1 et qui était programmée samedi 12 janvier à 20 heures,Cette avancée s'est faite à la demande de la Préfecture du Calvados, a annoncé la Ligue de football professionnel (LFP) ce mardi 8 janvier., la préfecture du Calvados ne peut pas assurer la sécurité correctement autour de la rencontre à la date fixée il y a déjà plusieurs semaines" peut-on lire dans un communiqué du Stade Malherbe de Caen . ""Aucun remboursement n'est possible suite à ce changement de date et d'horaire" précise le club normand.