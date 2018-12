Gilets jaunes : des mesures pour soutenir les entreprises impactées dans les Hauts-de-France

Ouverture complémentaire les dimanches

Le mouvement des "gilets jaunes" a eu undans la région. Depuis les premières manifestations, le 17 novembre, certaines ont vu leur chiffre d'affaires baisser, d'autres ont dû interrompre leur activité ou même réparer des dégradations.Pour "garantir la continuité de leur activité économique", le préfet des Hauts-de-France, Michel Lalande, a annoncé plusieurs mesures pour soutenir les entreprises. On vous les explique en détail.Les entreprises situées dans des communes qui n'ont pas mis en place de "dimanches du maire" pourront obtenir. Une mesure qui pourra s'étaler jusqu'à la fin du mois de décembre, voire en janvier.Cette dérogation pourra être acceptée "dès lors qu'elle peut contribuer à", précise la préfecture. Toutes les informations ici Les samedis de blocage, les acteurs économiques dont l'activité est perturbée par les manifestations peuventvia une ligne téléphonique dédiée.Elle sera ouverte ce samedi 8 décembre à partir de 7h en vue de la prochaine manifestation. Le numéro est le suivant :La direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) des Hauts-de-France a ouvert unepour les entreprises en difficulté.L'objectif : répondre aux questions des gérants à propos d'unpour faire face à la baisse d'activité économique ou sur lespour celles qui ont dû suspendre leur activité.Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de la Direccte Hauts-de-France . Vous pouvez également envoyer votre requête par mail : hdf.continuite-eco@direccte.gouv.fr Les demandes des entreprises défaillantes de paiement serontpar les directions départementales des finances publiques. Pour voir leur demande acceptée, ces dernières devront démontrer que cette défaillance est liée au mouvement des "gilets jaunes".Des dérogations qui s'appliquent auxet de l'acompte d'impôt sur les sociétés du 17 décembre 2018. Mais pas au paiement de la TVA.En ce qui concerne le paiement des échéances sociales, les organismes de recouvrement pourront accorderdues au titre du mois de novembre. Aucune majoration ni pénalité de retard ne sera appliquée.Si vous souhaitez plus d'informations, entrez en contact avec le service des impôts des entreprises.Le cas des artisans, commerçants et entreprises concernés par les blocages verront leur besoins de financement court terme étudié "avec la plus haute bienveillance et au cas par cas", selon la préfecture.Une mesure prisequi a écrit à ses adhérents ainsi qu’à ses comités territoriaux le 30 novembre.