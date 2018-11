Gilets jaunes : le mouvement se radicalise en Belgique

Jets de projectile, incendies, pillage...

La journaliste agressée par des manifestants lors de l’action des «Gilets jaunes» à Feluy cette nuit témoigne: « Ils étaient agressifs, violents» https://t.co/m6mJc4eMCF — Sudpresse (@sudpresseonline) 21 novembre 2018

Une centaine de casseurs parmi les gilets jaunes de Feluy lançent des projectiles contre l'auto-pompe de la police (vidéo) https://t.co/NT7fxtfPyk — RTL info (@rtlinfo) 21 novembre 2018

Deux interpellations

Gilets Jaunes: E19 fermée à Feluy, la situation dégénère à Wandre à cause de casseurs https://t.co/uwku0ogOg7 — RTBF info (@RTBFinfo) 20 novembre 2018

L'autoroute E19 plusieurs fois fermée

Provinciale fase opnieuw afgekondigd in Henegouwen. Gouverneur coördineert optreden politie. Ook in Luik hinder. We tolereren geen blokkades. Federaal @CrisiscenterBE volgt situatie strikt op. https://t.co/MaHNTYPv9f — Jan Jambon (@JanJambon) 20 novembre 2018

à la suite des débordements intervenus sur une manifestation de "gilets jaunes" à proximité d'un dépôt pétrolier dans le sud de la Belgique.Depuis vendredi,sur la commune de Seneffe entre Bruxelles et Mons, près de la frontière belge,lancé en France contre la hausse du prix des carburants.Des "gilets jaunes" s'y réunissent régulièrement pour tenter de bloquer les allées et venues de véhicules et la situation a dégénéré deux soirs d'affilée, lundi et mardi, selon la police locale.Les", a précisé Dominique Ramet, commissaire à la zone de police de Mariemont.Selon lui, il est ", avec l'intention de casser".Deux hommes soupçonnés d'avoir pris part à ces débordementsprès du dépôt de Feluy puis placés en garde à vue, a ajouté le commissaire.Depuis près d'une semaine, les manifestations à proximité de ce dépôt situé à une sortie de l'autoroute E19, au point que la police fédérale a recommandé d'éviter le secteur." comme des postes frontières avec la France ou d'autres dépôts de carburant, a averti la police fédérale d'après l'agence de presse Belga.", a commenté sur son compte Twitter le ministre belge de l'Intérieur Jan Jambon.