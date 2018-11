Gilets jaunes : nombreux blocages en cours dans le Nord et le Pas-de-Calais ce lundi matin, le trafic très perturbé

Nord

Cambrésis : rond-points bloqués à Raillencourt Sainte Olle et Fontaine Notre Dame bloqués. Péage bloqué dans les deux sens

#GrandeSynthe #RN225 Circulation bloquée au niveau du rond-point des Parapluies provoquant 4 km de retenue. Évitez le secteur. pic.twitter.com/hzSdOj4b78 — Préfet de la région Hauts-de-France et du Nord (@prefet59) 19 novembre 2018

Louvroil : des manifestants toujours présents devant Auchan

: des manifestants toujours présents devant Auchan A23 : blocage au niveau du CRT Lesquin avec de nombreux routiers. Accès bloqué au parc d'activité du Mélantois, au niveau de Sainghin-en-Mélantois entraînant des ralentissements sur tout le secteur.

: des poids-lourds filtrent l'entrée à l'usine Roquette A2 : barrage bloquant à Crespin/Saint Aybert près de la frontière belge.

Devant l'usine Roquette ce lundi matin / © Maxime Roziecki via On alerte dans le 59/62



Pas-de-Calais

Carvin : blocage de l'accès à l'autoroute A1. La DIR a fermé la sortie dans le sens Paris-Lille.

: blocage sur le rond-point de Capecure Hénin-Beaumont : le rond-point des vaches est toujours bloqué. L'accès à la Zone industrielle est bloqué aussi. L'échangeur 17 de l'autoroute est fermé.

Bouchons avant la sortie Lillers sur l'A26 / © Ludo Riv‎ via On alerte dans le 59/62

Longuenesse : des lycéens bloquent le rond point du Mc Donald's

Des bouchons commencent à se former au rond-point du McDo à #Longuenesse avec le blocage d’une dizaine de lycéens #giletsjaunes pic.twitter.com/K2TKgDBOfq — Aïcha Noui (@ai_tweet) 19 novembre 2018

Arras : la sortie nord de la ville, en direction de l’autoroute A1, est bloquée par des gilets jaunes

la sortie nord de la ville, en direction de l’autoroute A1, est bloquée par des gilets jaunes Tilloy-les-Mofflaines : barrage filtrant sur le rond-point d'accéder à l'autoroute.

Ils l'avaient annoncé. Ce matin, de nombreuxperturbent la circulation dans le Nord et le Pas-de-Calais. Notamment sur les grands axes comme les autoroutes :Voici une liste non-exhaustive desen cours ce lundi matin.Le mouvement est non organisé ou anticipé. Difficile donc de recenser tous les points de blocage. A noter que la circulation sur l'A21 est difficile à cause d'un accident (poids-lourd couché).Vous avez constaté un blocage, n'hésitez pas à nous contacter : lille.internet@francetv.fr