Gilets jaunes : un Nordiste jugé pour “dégradations”... alors qu'il n'avait pas manifesté

"Une victoire complète"

Théo*, étudiant lillois de 21 ans, a été interpellé dans les Hauts-de-Seine le 8 décembre,. Il était poursuivi devant le tribunal correctionnel de Nanterre pour "groupement en vue de la préparation de violences ou de dégradations" etProblème : le jeune homme n'a pas mis un pied à la manifestation et il n'a jamais souhaité le faire.Lors de son audience, le 29 janvier, l'avocat du lillois, Me Courteille, fustige "une affaire construite sur, où l’on estime que les prévenus comptaient se rendre à la mobilisation des « gilets jaunes », sans avoir cherché une seule seconde à le démontrer", rapporte Le Monde L'étudiant comparaissant aux côtés de l'un de ses amis, Arthur T., originaire de Bretagne. Les deux hommes ont étéà Villeneuve-la-Garenne lors duquel les policiers ont aperçu, relate la présidente du tribunal citée par nos confrères. Objet qui, selon les forces de l'ordre, aurait pu servir à commettre des "dégradations".Sauf que pour l'avocat du Lillois,(pièce automobile). Elle a été considérée parpar les policiers, permettant le placement en garde-à-vue des deux hommes.Auditionné par la police, Théo explique être venu passer la nuit à Paris avec son ami.et assurent n'avoir jamais voulu se rendre à la manifestation des "gilets jaunes". Leurs versions concordent, mais ils doivent tout de même comparaître devant le tribunal le 29 janvier.La décision a été rendue ce lundi 18 février :et ont reçu une indemnisation de 500 euros par l’État. L'avocat du Nordiste évoque, d'autant plus que "le tribunal a reconnu qu'on leur a fait indûment engager des frais pour leur défense et imposé cette épreuve difficile".Lors de sa plaidoirie rapportée par Le Monde, Me Courteille lançait ironiquement que "* Le prénom a été modifié