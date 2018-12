Gilets jaunes : “Le pays attendait plus de justice” d'Emmanuel Macron, selon M. Aubry

Ma réaction suite à l'allocution du Président de la République #Macron20h pic.twitter.com/PeRfkVxXLO — Martine Aubry (@MartineAubry) 10 décembre 2018



Plus de justice fiscale

n'a pas tardé à réagir aux annonces qu'a faites mardi soir dans son allocution télévisée, destinée à répondre auxqui revendiquent depuis plus de trois semaines des mesures pour le pouvoir d'achat.Dans un communiqué, la maire de Lille a réagi à chaque des annonces du Président de la république, "après des mois d’une politique injuste et une série d’actes et de paroles de mépris qui ont heurté beaucoup de Français", selon elle.Sur les 100 euros pour le, Mme Aubry juge que c'est "bon à prendre" mais estime que "cela oublie tous les autres bas salaires pour qui rien ne va changer". L'ancienne ministre du gouvernement Jospin salue l'annulation de lapour lesinférieures à 2000 euros, rappelant toutefois que leest maintenu.La maire de Lille dénonce ensuite la désocialisation et la défiscalisation des, dans un contexte de chômage élevé. Même si elle s'en réjouit pour les salariés concernés.Martine Aubry estime par ailleurs que "le pays attendait plus de justice et d’abord plus de justice fiscale", dénonçant le fait que le financement de ces mesures "reviendra aux contribuables et aux assurés sociaux", et qu'"aucun effort n’est demandé auxet aux".Elle déplore enfin "l'absence d'annonces précises sur lapourtant plus que jamais nécessaire".