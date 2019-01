Gilets jaunes : plusieurs centaines de manifestants défilent à Noyon et Laon

"On n'est pas des chiens"

Notre reportage à Noyon (Oise)

Oise : plusieurs centaines de Gilets jaunes défilent à Noyon

Intervenants : Hervé, retraité; Mathieu, cheminot et Tiphaine, mère au foyer. - France 3 Hauts-de-France - Reportage : Haron tanzit et Nagib Ben Ghezala. Montage : Cédric Delangle.

Sur un rond-point à la sortie de Noyon (Oise), ils sont plusieurs centaines à répondre présents pour ce dixième samedi consécutif de mobilisation des Gilets jaunes. Venus de Senlis, Beauvais ou Compiègne, ces Isariens ont déambulé la direction du centre ville dans une ambiance bon enfant.Le cortège a marqué un arrêt devant la permanence de la député LaREM Carole Bureau Bonnard. Protégé par les forces de l'ordre, celle-ci n'a essuyé que des huées, mais aucune violence. Ici, le grand débat national proposé par le Président suscite peu d'espoir. "Ça fait 60 jours qu'on est sur les rond-points. Moi je veux bien débattre, il n'y a pas de problème, mais c'est tout de suite qu'il faut des réponses," s'esclame Hervé.Sur les panneaux brandits par les manifestants, les slogans et photos pointant du doigt les violences policières, notamment l'usage des fameux LBD - les lanceurs de balles de défense - sont bien visibles. Des photos de Gilets jaunes blessés depuis le début du mouvement accompagne le défilé, qui fait une halte symbolique devant les locaux de l'escadron de gendarmerie mobile. "On en a marre des violences sur nous. On n'est pas des chiens," glisse un manifestant.Pour cette journée, 80 CRS et 40 gendarmes ont été mobilisés à Noyon. Dispersés dans le calme par les forces de l'odre en début d'après midi, les Gilet jaunes de l'Oise ont promis de manifester une nouvelle fois samedi 26 janvier.À Laon, un même rassemblement a eu lieu dans l'après-midi. Un peu plus de mille Gilets jaunes ont serpenté dans le chef-lieu de l'Aisne. "Ça s'est plutôt bien passé, confie la police. La foule a respecté à 90% le trajet qui avait été autorisé par la préfecture. Aucune casse ni blessé n'est à déplorer."