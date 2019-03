Gilets jaunes : plusieurs rassemblements prévus samedi dans la Somme pour l’acte XIX

Alors qu’aucune manifestation n’est annoncée dans l’Oise ou l’Aisne ce samedi 23 mars 2019, les gilets jaunes de la Somme pourraient être les seuls picards à fouler les parvis de la région., chef-lieu du département, se tiendra un rassemblement un peu particulier à partir de 14h au départ de l’Hôtel de ville. Les gilets jaunes réfractaires du 80 ne seront pas seuls. Ils ont appelé à la manifestation avec plusieurs organisations. Outre le Collectif défense des manifestant.es 80, les mouvements du député François Ruffin (Picardie Debout), France Insoumise, la CGT, ou encore la Ligue des droits de l’homme seront entre autres présents.Leur objectif ? Dénoncer "l’utilisation des militaires comme supplétif des forces de l’ordre" et défendre le "droit fondamental de manifester", précise la CGT UD Somme dans un post sur les réseaux sociaux., deux groupes de gilets jaunes se distinguent. L’un d’eux estampillé groupe des cœurs jaunes libres et responsables organise une manifestation "contre la haine" avec prise de parole à 15h boulevard Vauban. Le président du groupe, régulièrement animateur de débat Jean-Michel Pouchele devrait s'exprimer pour pointer du doigt et condamner les actions des casseurs.La journée de l’autre groupe a d’ores et déjà débutée. Les gilets jaunes abbevillois se sont donnés rendez-vous aux alentours de 9h non loin du stade Paul-Delique où est implanté leur campement pour organiser un covoiturage. La petite troupe entend rejoindre Mers-les-Bains où une grande marche est prévue.En effet, une grande marche revendicative a été programmée. Un rassemblement qui se veut "pacifique" pour les organisateurs et qui a été déclaré en préfecture. Le cortège s’est élancé de la place de Mers vers 10h pour rejoindre l’esplanade du Treport. Il devrait réinvestir la place du Mers en début d’après-midi.