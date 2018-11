“Gilets jaunes” : les blocages levés progressivement dans les Hauts-de-France depuis 18h

Dans le Nord

L'A1 où sur l'axe Paris-Lille , un barrage filtrant a été installé à hauteur de Seclin (PR199)

, un barrage filtrant a été installé à hauteur de Seclin (PR199) L'A16 , dans le sens Belgique-France. les échangeurs 57b et 54b ont été fermés suite à des manifestations hors secteur. À Grande-Synthe, l'arrivée de près de 300 "Gilets jaunes" sur l'autoroute a donné lieu à des tensions entre manifestants et forces de l'ordre.

, dans le sens les échangeurs 57b et 54b ont été fermés suite à des manifestations hors secteur. À Grande-Synthe, l'arrivée de près de 300 "Gilets jaunes" sur l'autoroute a donné lieu à des tensions entre manifestants et forces de l'ordre. L'A25 , dans les deux sens : Dunkerque-Lille , où une opération escargot a été organisée au niveau d'Englos, et Lille-Dunkerque avec une opération escargot à Sequedin

, dans les deux sens : , où une opération escargot a été organisée au niveau d'Englos, et avec une opération escargot à Sequedin L'A2 , dans le sens France-Belgique à deux niveaux : un barrage filtrant vers Valenciennes Centre et un autre à hauteur de l'échangeur n°18 Denain. Une intervention des CRS a permis de les déloger vers 17 heures.

, dans le sens France-Belgique à deux niveaux : un barrage filtrant vers et un autre à hauteur de L'A22 , dans le sens Gand-Lille , à cause d'une opération escargot à Marcq-en-Baroeul, direction Lille

, dans le sens , à cause d'une opération escargot à Marcq-en-Baroeul, direction Lille La situation est désormais rétablie sur l'A21

RN225 , dans le sens Lille-Dunkerque

, dans le sens N2 dans les deux sens, avec un barrage filtrant à Avesnelles .

dans les deux sens, avec un barrage filtrant à . Rocade Nord-Ouest : dans le sens Englos-Wasquehal, des perturbations ont eu lieu à Lomme à Marquette-lez-Lille. Dans l'autre sens, Wasquehal-Englos, c'est de Marcq-en-Baroeul à Marquette-Lez-Lille que le trafic était congestionné.

Dans le Pas-de-Calais

L'A1 , entre Phalempin et Libertcourt dans le sens Lille-Paris.

, entre dans le sens Lille-Paris. L'A26 au niveau de l'échangeur 5 "Lillers", 6 "Béthune" et 6.1 "Noeux les mines". Des barrages filtrants ont été mis en place. L'A26 était également bloquée au péage de Setques.

au niveau de l'échangeur 5 "Lillers", 6 "Béthune" et 6.1 "Noeux les mines". Des barrages filtrants ont été mis en place. était également bloquée au péage de Setques. L'A21 , dans le sens Valenciennes-Aix Noulette , à hauteur de Lens, en raison là encore d'une opération escargot.

, dans le sens , à hauteur de Lens, en raison là encore d'une opération escargot. L'A1 , où un barrage filtrant a été installé à l'échangeur 14 "Bapaume".

, où un barrage filtrant a été installé à l'échangeur 14 "Bapaume". La D50 vers Arras au niveau d'un embranchement avec l'A1.

vers Arras au niveau d'un embranchement avec l'A1. A1 , avec un barrage filtrant au niveau de l'échangeur 14 "Bapaume".

, avec un barrage filtrant au niveau de l'échangeur 14 "Bapaume". A16 au niveau de l'échangeur 26 "Le Touquet" ou au 29 "Boulogne port", barrage filtrant

au niveau de l'échangeur 26 "Le Touquet" ou au 29 "Boulogne port", barrage filtrant A16 , dans le sens Paris/Boulogne, avec une barrière de péage Herquelingue, barrage filtrant.

, dans le sens Paris/Boulogne, avec une barrière de péage Herquelingue, barrage filtrant. N17 , rond point de Thélus, barrage filtrant.

, rond point de Thélus, barrage filtrant. D942, avec de très fortes perturbations sur la rocade de Saint-Omer/Arques au niveau du centre commercial de Saint-Martin-au-Laert

Dans l'Aisne

La D1029 , où le rond point d'Harly est resté bloqué toute la journée

, où le rond point d'Harly est resté bloqué toute la journée La N2 , à hauteur de Chambry, de Laon et de Marle

, à hauteur de La RD1029/RD1044 à hauteur de Neuville-Saint-Amand au niveau du rond point du Leclerc Drive

au niveau du rond point du Leclerc Drive Gauchy : barrage filtrant près de l’intermarché,

: barrage filtrant près de l’intermarché, Saint-Quentin au rond-point donnant accès au centre-commerciale Cora et à l’intermarché ZAC La Vallée

RD1029 : barrage filtrant à Fayet au rond-point d'Auchan

: barrage filtrant à Fayet au rond-point d'Auchan Harly près de l’enseigne Brico Dépôt puis à Marle sur la RN2.

près de l’enseigne Brico Dépôt puis à Marle sur la RN2. Un barrage filtrant organisé à Fargniers au niveau de Noz et Leader Price

au niveau de Noz et Leader Price La Fère : présence de Gilets Jaunes au rond-point Vaclav Havel

: présence de Gilets Jaunes au rond-point Vaclav Havel Beautor : perturbations relevées pour accéder au supermarché Leclerc

: perturbations relevées pour accéder au supermarché Leclerc Condren : difficultés d'accès au rond-point des 4 Chemins

: difficultés d'accès au rond-point des 4 Chemins Opération escargot vers Lappion à Sissonne

Barrages filtrants au rond-point de l'Archer à Soissons , aux giratoires de de l'Escargot et de l'Europe de Laon , aux ronds-points du 8 mai 1945, des pompiers et de l'Intermarché de Chauny .

, aux giratoires de de l'Escargot et de l'Europe de , aux ronds-points du 8 mai 1945, des pompiers et de l'Intermarché de . Difficultés d'accès aux zones commerciales de Viry-Noureuil et Guise

et Les communes d'Autreville, Rozoy-sur-Serre, Château-Thierry, la Fère-en-Tardenois, Villers-Cotterêts, et Charmes ont également été touchées par les blocages.

#17Novembre point de situation à 12h des barrages filtrants dans l'#Aisne. Dans la mesure du possible, limitez vos déplacements. Restez calmes et courtois ! pic.twitter.com/NXKlRHFPZO — Préfet de l'Aisne (@Prefet02) 17 novembre 2018

Dans l'Oise

L'A16 au niveau de l'échangeur 14 "Beauvais centre" et 15 "Beauvais Nord". Des barrages filtrant sont encore en place aux entrées du péage.

au niveau de l'échangeur 14 "Beauvais centre" et 15 "Beauvais Nord". Des barrages filtrant sont encore en place aux entrées du péage. L'A1 à l'échangeur 8, avec un barrage filtrant dans les sorties de péages dans le sens Paris-Senlis

à l'échangeur 8, avec un barrage filtrant dans les sorties de péages dans le sens N31, dans le Beauvais/Reims, à Beauvais, avec un barrage filtrant.

dans le Beauvais/Reims, à Beauvais, avec un barrage filtrant. N31 , dans les deux sens, avec un barrage bloquant à Clermont.

, dans les deux sens, avec un barrage bloquant à Clermont. Des ralentissements ont eu lieu sur la D1330 au niveau de Senlis à cause d'une opération escargot

#17novembre Circulation toujours très difficile à #Beauvais. Évitez le secteur d’Allone et la N31 en provenance de Clermont vers Beauvais. — Préfet de l'Oise (@Prefet60) 17 novembre 2018

Dans la Somme

L'A1 , où un barrage filtrant a eu lieu aux échangeurs 11, 12 et 13.

, où un barrage filtrant a eu lieu L'A16 , échangeur 20 "Amiens Nord", blocage des accès, échangeur 21 "Flixecourt" et 24 "Rue", avec des barrages filtrants.

, échangeur 20 "Amiens Nord", blocage des accès, échangeur 21 "Flixecourt" et 24 "Rue", avec des barrages filtrants. L'A29 , avec une barrière de péage de Dury, de Jules Verne et échangeurs 52 "Villers Bretonneux", accompagnés de barrages filtrants.

, avec une barrière de péage de Dury, de Jules Verne et échangeurs 52 "Villers Bretonneux", accompagnés de barrages filtrants. A Péronne , plusieurs barrages filtrants ont été signalé. L'un à hauteur du rond-point d'Intermarché, l'autre est situé faubourg de Bretagne où 70 personnes bloquaient les automobilistes mais laissaient passer les véhicules de secours.

, plusieurs barrages filtrants ont été signalé. L'un à hauteur du rond-point d'Intermarché, l'autre est situé faubourg de Bretagne où 70 personnes bloquaient les automobilistes mais laissaient passer les véhicules de secours. Un blocage a eu lieu sur la D1029 à hauteur d' Estrées -Deniecourt (axe Amiens-St-Quentin) dans la Somme.

(axe Amiens-St-Quentin) dans la Somme. A Villers-Bretonneux , un barage filtrant était signalé au rond-point d'accès de l'A29

, un barage filtrant était signalé au rond-point d'accès de l'A29 A Amiens, plus de 800 motards ont envahi le centre-ville puis bloqué la gare du Nord avant de se disperser

#giletsjaunes Comme ici rue du fbg de Bretagne où sont réunies 70 personnes, les gilets jaunes de Peronne ne bloquent pas les ambulances et services de secours pic.twitter.com/6bXEW6Y01V — JGS CP (@JGS_CP) 17 novembre 2018

De nombreux "Gilets jaunes" on. La préfecture du Pas-de-Calais comptait ,à 17h30,. Quant à la préfecture du Nord, elle comptesur lesquels se concentraient au total. En Picardie, environ 12 000 manifestants ont pris part à la mobilisation.Dans la région, les blocages disparaissent peu à peu depuis 18h. La circulation se fait toujours au compte goutte autour des grandes agglomérations mais les automobilistes parviennent à avancer doucement. De nombreux "Gilets Jaunes" commencent à quitter les lieux de mobilisation et les barrages sont levés progressivement.Mais toute la journée, les automobilistes des Hauts-de-France ont eu du mal à circuler. Environ 120 points de blocages ont été recensés dans la région :À Hazebrouck (Nord), deux "Gilets jaunes" ont été légèrement blessés après qu'un véhicule ait forcé un barrage situé rue de Merville, vers 8h30. Ils ont été transportés au Centre hospitalier de Hazebrouck.Les forces de l'ordre sont intervenus à deux reprises dans le Nord : à Valenciennes sur l'A2 vers 17h15 et à Somain sur l'A21 vers 16h, dans un climat tendu.Par ailleurs, un "Gilet jaune" est entre la vie et la mort après avoir été percuté par un véhicule forçant un barrage à Arras , au rond-point Tchécoslovaquie. Une autre personne a été prise en charge, choquée.Suivez la situation des blocages minute par minute dans les Hauts-de-France sur notre direct