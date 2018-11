Gilets jaunes : le point sur les blocages qui s'essoufflent dans les Hauts-de-France ce mardi

Dans le Nord

🚨Tous les axes sont fluides 🚨 : l'ensemble des routes du département du #Nord ont été libérées par les #giletsjaunes @PoliceNat59 @prefet59 — Gendarmerie du Nord (@Gendarmerie_59) November 20, 2018

Dans le Pas-de-Calais

Circulation fluide dans le @pasdecalais62 mis à part sortie 29 de l'A16 à St Léonard, rd pt Leclerc et rue Salengro à Outreau, échangeur 43 à #Calais, zone de la Chenaie à Rouvroy et autour de St Omer ou la circulation est toujours perturbée. — Police Nationale 62 (@PoliceNat62) 20 novembre 2018

Dans l'Aisne

Dans l'Oise

Dans la Somme

, ce mardi matin alors queen débloquant de façon systématique les axes stratégiques. Il n'y a aucun chiffre disponibles pour le nombre de manifestants, quel que soit le département.- Un barrage filtrant est en cours sur la rocade de laà hauteur du MIN de Lomme.- Àun barrage filtrant a été mis en place sur le rond-point de la N41 donnant accès à l'A25.- À, dans la métropole lilloise, le rond-point de la zone Unexpo au bord de l'A1 a été occupé dès le début de matinée. Une intervention de la police, vers 8 heures, a fait migrer les gilets jaunes vers Phalempin et Vendeville, où le trafic a été chargé.- À, le rond-point des Parapluies a été occupé pendant plusieurs heures avant d'être évacué par la police.À 11h30, on comptait encore 1dans le département, selon la préfecture du Nord (). Selon la gendarmerie, la totalité des axes ont été débloqués.- À(Calais-Ouest) de l'A16 a été débloqué par les forces de l'ordre, mais il estpour permettre son nettoyage- Sur, l'échangeurs 16.1 "Drocourt" est fermé dans les deux sens, l'échangeur 17 "Hénin-Beaumont" est fermé dans le sens Lille/Paris, et l'échangeur 18 "Carvin" est fermé sens Paris/Lille.- Près d'Arras à, à, et près de Saint-Omer à, plusieurs ronds-points ont été occupés pendant une partie de la matinée avant d'être libérés par les forces de l'ordre.- Sur l', une opération escargot s'est tenue entredans le sens Valenciennes/Aix Noulette, l'échangeur 5 "Lillers" et l'échangeur 6 "Béthune" ont été fermés dà cause de barrages.: des barrages filtrants ont été mis en place aux niveau des échangeurs 25 et 26 (et), qui sont fermés.Selon la préfecture du Pas-de-Calais, les deux principaux blocages restants se trouvent à(accès centre-ville) et à(zone Actipolis).- Sur la, à, un barrage filtrant, voire bloquant par moments, est en place au rond point de l’Archer.- Sur la, il y a un barrage au rond point de l’Europe- Sur la, un barrage filtrant est en place- Sur laet Vaux, il y a un barrage bloquant.- Sur laet la D1 vers Chateau Thierry, le rond point de la libération et le rond point de la piscine ont des barrages filtrants, voire bloquants par moment.- Sur, l'échangeur 11 est le théâtre d'une manifestation au niveau du rond point extérieur- Sur, un barrage filtrant est en place sur l'échangeur 15.- Sur la, il y a une manifestation sur le rond-point du Haut Villé- Près d', le dernier barrage filtrant se trouve sur la, à- A16, Flixecourt, échangeur 21, manifestation au rond point bloquant l’accès et la sortie. Vers 7h30, des Gilets jaunes ont signalé aux gendarmes la présence de migrants cachés dans la cuve d'un camion-citerne au niveau d'un barrage.- A 28, Abbeville, barrage filtrant- A29, Boves, échangeur 51 "Jules Verne", manifestation au rond point extérieur, bretelle sortie St Quentin → Jules Verne ferméeSuivez l'évolution du mouvement dans notre direct minute par minute