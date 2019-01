Gilets jaunes : la préfecture de la Somme prend de nouvelles mesures de sécurité

Après les incidents qui ont émaillé les manifestations des samedis 22 et 29 décembre à Amiens, la préfecture de la Somme prend des mesures de sécurité. La semaine dernière, elle avait interdit les rassemblements non-déclarés pendant plusieurs jours. Une mesure qui avait fait réagir et n'avait pas empêché les gilets jaunes de se rendre boulevard Beauvillé.Cette fois-ci, l'interdiction des rassemblements n'est pas évoqué. Mais trois mesures sont prises, valables du 4 janvier à 8h au 7 janvier à 6h sur l'ensemble du département :- l'interdiction de la vente, l'achat, la distribution et le transport de carburants et d'acide chlorhydrique dans tout récipient transportable, sauf nécessité justifiée par le client- l'interdiction de la vente, du transport te de l'utilisation des pétards et feux d'artifices sur la voie publique- le port et le transport d'équipements individuels de protection des voies respiratoires, de casques et de lunettes de protection sur la voie publique