Gilets jaunes : le Préfet annonce des interventions “manu-militari” en cas de blocage de certains axes

Une vingtaine de rassemblements déclarés en Préfecture dans le #nord et le #PasdeCalais pour l'action des #gilets jaunes ce samedi. Comment se préparent les services de l'Etat? Le Préfet de région, Michel Lalande est l'invité de @fbleunord à 7h50. pic.twitter.com/vvhLMlNYI9 — France Bleu Nord (@fbleunord) 16 novembre 2018

Pas de cadeaux

De la pédagogie, du dialogue mais aussi de la fermeté. Le Prefet du Nord et de la région Hauts-de-France a pris la parole ce vendredi matin sur France Bleu Nord concernant le mouvement des gilets jaunes.Il a incité les organisateurs ou relayeurs à déclarer leur manifestation : "Ils devaient le faire 3 jours avant. Mais comme on a à faire à un ensemble de mouvement non coordonné, assez spontané. Je veux bien faire preuve de tolérance. J'insiste par conséquent pour que dès ce matin et au plus tard à midi midi, ceux qui portent un événement veuillent bien se déclarer auprès des services préfectoraux. (...)Le Préfet a aussi fait preuve de fermeté, indiquant que les forces de l'ordre feront respecter la loi : "s'il y a des dérapages qui sont constatés. (...) Vous provoquez un accident, vous êtes responsable. Je ne dramatise rien. Je protège la liberté de manifester mais manifester exige dans sa mise en oeuvre beaucoup de responsabilité. Il faut que chacun soit bien informé de ses droits et ses obligations."Il a indiqué que les forces de l'ordre pourront intervenir pour "débloquer" des axes ou accès : "Nous interviendrons manu militari pour faire évacuer les voies qui seraient encombrés. Notamment les accès aux services publics d'urgence, les hôpitaux, les lieux stratégiques.il est exclu que ces grandes voies soient bloquées."Le préfet a également reconnu ne pas connaître l'ampleur qu'aura le mouvement. Une bonne centaine de manifestations sont annoncées dans les Hauts-de-France