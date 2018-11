“Gilets jaunes” : quels blocages reste-t-il ce dimanche dans les Hauts-de-France ?

Nord

A1 est bloquée dans le sens Lille-Paris au niveau de Phalempin.

: une opération escargot est en cours ce dimanche après-midi à hauteur de Grande-Synthe (ainsi qu'à Calais) Seclin : le rond-point d'accès au centre commercial de Seclin est bloqué par une centaine de "Gilets jaunes"

Pas-de-Calais

A26 : la sortie vers Lillers est occupée par des manifestants, tout comme le péage de Setques, déjà occupé samedi.

: une opération escargot est en cours à Calais (ainsi qu'à Grande-Synthe) Arras : la circulation est très perturbée au niveau de l'entrée nord d’Arras et le rond point Jean Monnet.

: la circulation est très perturbée au niveau de l'entrée nord d’Arras et le rond point Jean Monnet. Marquise : un barrage filtrant a été mis en place à l'entrée d'un Carrefour Market.

: le rond-point des oies est toujours occupé ainsi que l'A16. Hénin-Beaumont : le rond-point des Vaches est de nouveau occupé, bloquant l'accès à la zone Ikéa-Auchan. Même chose pour le rond-point Bénifontaine et le parking Baboo pour Cora Lens 2.

: le rond-point des Vaches est de nouveau occupé, bloquant l'accès à la zone Ikéa-Auchan. Même chose pour le rond-point Bénifontaine et le parking Baboo pour Cora Lens 2. Béthune : un barrage filtrant a été mis en place au parc nord, à l'entrée de Cora.

: un barrage filtrant a été mis en place au parc nord, à l'entrée de Cora. Noeux-les-Mines : des manifestants sont présents dans la zone industrielle de Labourse, près du magasin Leclerc.

: des manifestants sont présents dans la zone industrielle de Labourse, près du magasin Leclerc. Calais : La zone Marcel Doret est bloquée

Le barrage filtrant au péage de #Setques des #giletsjaunes s’organise: « Si t’attend cinq minutes, tu ne paies pas », disent-ils. pic.twitter.com/gDJGQTr5al — Aïcha Noui (@ai_tweet) 18 novembre 2018

Somme

A Amiens, les "Gilets Jaunes" ont à nouveau investi le rond-point de Glisy. L'accès à Longueau par la rocade est difficile. Les manifestants utilisent tracteurs et caddies pour empêcher les voitures d'avancer. Le réseau de bus Amétis a déjà annoncé la déviation de plusieurs lignes de bus. Du côté du Pôle Jules Verne, des "Gilets Jaunes" sont également présents au niveau du rond-point.

Dimanche 18 novembre. Point trafic à 10h10.

Le centre commercial Glisy est toujours inaccessible.



L1: terminus gare de Longueau

Attenrion, en direction de Longueau, le bus ne dessert pas la rue Henri... https://t.co/8ur3sHIe0W — Ametis Info (@ametis_info) 18 novembre 2018

Du côté de Mers-les-Bain s, un barrage filtrant est cours au niveau du supermarché Auchan.

: les "Gilets Jaunes" bloquent à nouveau la circulation au niveau du rond-point de la Sucrerie Des blocages étaient annoncés aujourd'hui au rond-point de l'A1 à Roye . Mais les "Gilets Jaunes" ont changé d'emplacement et ont mis en place un barrage filtrant au rond-point de la D1017 en direction de Montdidier.

. Mais les "Gilets Jaunes" ont changé d'emplacement et ont mis en place un barrage filtrant au rond-point de la D1017 en direction de Montdidier. A Flixecourt, une trentaine de gilets jaunes sont réunis devant le Super U. Selon nos confrères du Courrier Picard présents sur place, les manifestants ne bloquent pas les voitures mais expliquent simplement leur démarche aux automobilistes.

Oise

Une trentaine de manifestants sont rassemblés sur le parking GiFi de Compiègne .

. Barrage filtrant signalé à Ressons-sur-Matz au niveau de la sortie 13 sur l'A1. L'accès à la départementale D935 qui rejoint Compiègne est difficile. Les "Gilets Jaunes" laissent passer les voitures toutes les cinq minutes.

au niveau de la sortie 13 sur l'A1. L'accès à la départementale D935 qui rejoint Compiègne est difficile. Les "Gilets Jaunes" laissent passer les voitures toutes les cinq minutes. Ralentissements au niveau du rond-point du Leclerc à Lacroix-Saint-Ouen

Aisne

A Laon , les manifestants occupent à nouveau les ronds-points de l'A26/RN2, de l'Escargot et de l'Europe.

Au sud du département, l'accès à l'autoroute A4 est bloqué au niveau du Château-Thierry .

. Près de Hirson , un barrage filtrant est en place sur le rond-point direction Charleville-Mézières.

, un barrage filtrant est en place sur le rond-point direction Charleville-Mézières. Nos confrères de l'Union signalent également un barrage sur le RN2 à Fontaine-lès-Vervins

#Aisne Certains mouvements ont repris aujourd'hui. Soyez prudents à l'approche des ralentissements, ne mettez pas votre vie en danger ni celle des autres ! pic.twitter.com/pynA0OKbZ9 — Préfet de l'Aisne (@Prefet02) 18 novembre 2018

Plusieurs blocages des "Gilets jaunes" se poursuivent ce dimanche 18 novembre dans la région. Après un samedi émaillé d'incidents, notamment à Amiens à Arras où à Hazebrouc k, et pendant lequel les forces de l'ordre ont dû intervenir sur l'A2 et l'A21 , plusieurs manifestants ont décidé de remettre le couvert.Contactée, la préfecture du Nord assurait toutefois ce matin qu'"de notable.Selon la préfecture, plusieurs blocages et barrages filtrants sont progressivement remis en place autour des grandes agglomérations.La préfecture de l'Aisne alerte les automobilistes sur de possibles ralentissements.Ces informations sont mises à jour toute la journée.