Gilets jaunes : à quoi faut-il s'attendre ce week-end dans le Nord et le Pas-de-Calais ?

Le mouvement des Gilets jaunes va-t-il reprendre de l'ampleur ce week-end ? Alors que la question n'est toujours pas fixée entre un rassemblement national à Paris ou à Bourges, plusieurs points de contestation ont déjà été établis dans le Nord et le Pas-de-Calais.C'est un rendez-vous qui est devenu régulier : un rassemblement est prévu sur la place de la République de Lille, à 13h30. Le week-end dernier, un millier de personnes s'étaient rassemblées, bien plus que la semaine précédente en pleines périodes de fêtes.La précédente mobilisation avait également été marquée par quelques heurts avec la police, et surtout par 42 interpellations À Calais, une marche pacifique est prévue dès la matinée, note La Voix du Nord . Les Gilets jaunes envisagent de rassembler à partir de 9h30 devant la mairie de Calais et de marcher dans le centre-ville.Pour éviter des violents débordements similaires à ceux constatés début décembre à Calais, la préfecture du Pas-de-Calais a annoncé ce vendredi soir une sécurité renforcée : par ailleurs, le préfet a pris un arrêté pour interdire les rassemblements de l'échangeur 42 à l'échanguer 48 de l'autoroute A16 et dans les rues et voies adjacentes, duLes rond-points évacués au mois de décembre ont de nouveau été investis en ce début d'année . De nouveaux campements ont été érigés, notamment à Dunkerque ou à Étaples."Tant qu'il ne partira pas, on ne partira pas", expliquait mardi un des Gilets jaunes à Radio 6 . "Il ne pense qu'à lui et à ses riches. On reste là pour faire voir qu'on est là."D'autres actions, plus isolées, sont prévues. Comme àoù un rassemblement déclaré en préfecture doit partir de 13h45 devant l'Hôtel des impôts, rapporte Radio Horizon . La marche qui doit s'ensuivre devrait les mener au centre commercial de la Porte Nord, pour un barrage filtrant jusqu'à 18 heures., les Gilets jaunes envisagent deérigées en hommage aux victimes depuis le début du mouvement, et qui auraient été retirées selon eux par la ville, note La Voix du Nord également, un blocage est censé se tenir devant le lycée Saint-Rémi, à partir de 7h30.