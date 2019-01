Gilets jaunes : reste-t-il des rond-points occupés dans le Nord et le Pas-de-Calais ?

Dunkerque : Gilets jaunes, le retour

Dunkerque : des Gilets jaunes réinvestissent des rond-points

Etaples : des irréductibles

Radio 6 Etaples : les gilets jaunes réclament la démission d'Emmanuel Macron

Tilloy-les-Mofflaines : encore de retour mais...

Eleu-dit-Leauwette : autorisation temporaire

Une nouvelle manif à Lille samedi Une nouvelle manifestation de Gilets jaunes se prépare pour ce samedi 12 janvier à Lille. Un événement Facebook "Lille en résistance" a été créé. Départ place de la République à 13h30.

En ce début d'année, l'occupation des rond-points, marqueur fort du mouvement des, se poursuit à quelques endroits et tente même d'être relancée. Moins nombreux qu'il y a un mois et demi. Plus pacifiques, moins bloquants pour la circulation, ils sont souvent le fait d'une poignée de personnes qui se relaient et vivent autour d'un camp de fortune. On fait le point sur les villes du Nord et du Pas-de-Calais concernées.Si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à nous les signaler (la liste ci-dessous) n'est pas exhaustive : lille.internet@francetv.fr Le 18 décembre dernier, tous les ronds points dunkerquois occupés par lesavaient été évacués par les forces de l'ordre, les cabanons détruits, conformément aux directives du ministère de l'intérieur... Aujourd'hui, un nouveau campement a été érigé et reprend vie autour d'une petite communauté aussi soudée que déterminée. De nouveau postés à leur rond-point, ces Gilets Jaunes dunkerquois veulent raviver la flamme du mouvement et envisagent de nouvelles actions ces prochaines semaines.Les mots d'ordre ici sont toujours les mêmes : référendum d'initiative citoyenne, justice fiscale, justice sociale, pouvoir d'achat...Un abri de fortune fait de palettes et de bâches, une quarantaine de Gilets jaunes, le rond-point d'Etaples reste un point chaud de mobilisation sur la Côte d 'Opale. "Tant qu'il ne partira pas, on ne partira pas, explique un des Gilets jaunes à Radio 6 Il ne pense qu'à lui et à ses riches. On reste là pour faire voir qu'on est là", explique à Radio 6 Yves, un des Gilets jaunes Depuis début décembre, les rond-points autour d'Arras sont régulièrement occupés. A, un petit groupe de Gilets jaunes a tenté de réinvestir le rond-point des Douanes, dans la zone industrielle Est ce lundi. Mais ils ont été délogés par les forces de l'ordre. Ils promettent de tenter de revenir.Des manifestants ont obtenu ce lundi l'autorisation de la mairie pour s’installer au rond-point d’Éleu (près de Lens) pendant 3 jours.