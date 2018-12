Gilets jaunes : vos témoignages en Hauts-de-France

Augmentation du Smic

Plus de justice sociale

Moins de taxes

Depuis plusieurs semaines, vous êtes des milliers à vous mobiliser dans le mouvement des gilets jaunes en Hauts-de-France. Une contestation que les antennes régionales de France 3 relayent depuis son apparition.A l'occasion d'une émission Dimanche En Politique spéciale diffusée à 10h50 dimanche 9 décembre, nous vous avons demandé de nous envoyer vos témoignages sur vos conditions de vie, vos attentes, vos espoirs et les raisons de votre colère.Certaines formulations reviennent régulièrement dans toutes ces paroles de Français des Hauts-de-France : justice sociale, trop de taxes, des retraites trop faibles, une déconnexion des élites et des politiques, survivre...Beaucoup de revendications convergent vers une baisse des prélèvements obligatoires, une revalorisation du Smic et des pensions de retraite. Côté solution, nombreux sont ceux qui n'hésitent pas à réclamer une refonte totale de notre système de gouvernance politique dont la première étape est la démission d'Emmanuel Macron et du gouvernement.sont installées à. Ce qui semble urgent à ces deux jeunes femmes, c'est: "ce montant n'est pas décent ! Sans compter ceux qui vivent en-dessous du Smic". La hausse du prix des carburants ne passe pas. Et c'est pour dénoncerqu'elles ont manifesté avec les gilets jaunes : "nous n'avons aucun moyen de savoir si ces grosses fortune investissent en France pour sauver des entreprises qui périclitent. Nous en doutons fortement", expliquent-elles. Leur espoir réside donc dans une augmentation du Smic, plus clarté dans les impôts, la. Selon elles, les solutions passent par "faire comme dans les pays nordiques. Ecouter le peuple (...) et faire plus de référendums."Si elles n'ont entièrement perdu confiance en la classe politique, celle-ci va à "des personnes sensées qui connaissent les difficultés au quotidien, des députés qui maîtrisent la politique, à l'écoute de la vox populi". Et elles ne cautionnent aucunement la violence de Paris, "encore moins de saccager les monuments historiques, quelle honte !!", elles temporisent néanmoins : "mais les gens sont à bout..."Son urgence à lui, c'est de "trouver un emploi qui ne nécessite pas 3h ou 300€ de transport". Selon lui, l'un des problèmes réside dans le système de formation et de retour à l'emploi pour les chômeurs. Ce qui pourrait luibasés sur des choses éthiques ou de bienveillance locale (taux de pauvreté diminuant, taux d'emploi en CDI temps plein augmentant, taux d'accidents ou de malade en baisse...)". Et s'il est contre "la violence physique envers les personnes", Pierre ne rejette pas l'idée d'une "violence/destruction/saccage de biens/matériaux si ça peut se faire entendre et faire régir plus vite."attend des réponses concrètes et pas seulement des promesses. Ce qui lui a fait enfilé un gilet jaune, c'est: nous n'arrêtons pas d'être prélevés à tout titre sans pour autant avoir de services en contrepartie. A quoi servent réellement tous ces prélèvements ? nous ne voyons que des dépenses publiques irréfléchies et sans retour." Pour lui, la sortie de crise passe par, une meilleure gestion du secteur public, l'arrêt du gâchis des dépenses publiques". Et de reconnaître à propos d"Emmanuel Macron : "C'est "l'élan qui s'est mis en place pour demander une modification de la politique gouvernementale" qui a pousséà rejoindre le mouvement des gilets jaunes. Pour lui,qui a complètement disparue avec une fracture de plus en plus forte entre pauvres et riches mais aussi en jeunes et anciens avec un mépris des personnes à la retraite (classe non laborieuse mais qui l'a été)" et d'organiser "dequi ne font qu'obéir au pouvoir exécutif en place et un changement de constitution pour redonner forme à la démocratie. Je donnerai ma confiance selon le programme proposé."Quant à l'usage de la violence,...). La violence naît de cette situation de blocage."La préoccupation principale dec'est ""alors qu'on nous demande de rouler plus vert donc électrique et qu'on se plaint déjà d'avoir du mal à joindre les deux bouts". Elle a pris un gilet jaunes pour plusieurs autres raisons : la baisse des retraites, le recul de l'âge du départ à la retraite, la baisse bien trop faible de la taxe d'habitation au regard de l'augmentation de tous les autres prélèvements, "l'augmentation d'arrivée de migrants alors que sur notre sol le taux de chômage est désastreux...veut-on augmenter le nombre de nécessiteux ?".Pour sortir de cette crise, Sylvie aimerait queElle exprime aussi le désir de voir revenir le service militaire et que les loyers soient encadrés en fonction l'état de salubrité du bien loué. Est-ce qu'elle