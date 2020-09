Goldorak, Atari, Kiki, Arbre magique... A Nielles-les-Calais, les jouets des années 80 ont désormais leur musée

Frédéric Vincent, créateur du musée "Retour vers le jouet" • © V. Dermersédian

Des jouets premier-âge jusqu'aux premiers jeux video

Il a baptisé son musée "Retour vers le jouet", clin d'oeil au film des années 80 "Retour vers le futur"qui nous faisait voyager dans le temps. Dans le hangar agricole familial, ce quadragénaire a récréé une veritable rue commerçante avec des vitrines remplies de jouets.Tout a commencé il y a trois ans quand ce quadragénaire a racheté son premier objet. "C'est Grimlock", explique-t-il fièrement en désignant un transformer-dinosaure ", "c'est un Transformer de première génération, je l'avais quand j'avais sept ou huit ans. Je l'avais malheureusement revendu sur une brocante. Mais je l'ai retrouvé sur internet. C'est peut-être celui que j'avais", confie-t-il avec malice et "ça m'a donné envie d'acheter tout ce qu'il y a ici. J'aurais pu les conserver dans mon grenier mais c'était absurde, je préfère partager."

Et en trois ans, Frédéric Vincent a constitué un vrai trésor, une caverne d'Ali-Baba où il expose des milliers de jouets, souvent dans leur emballage d'origine, ce qui fait aussi leur valeur. Chaque objet rappellera forcément un souvenir au visiteur.

L'arbre magique • © V. Dermersédian

Ouverture en octobre

Une visite pour un retour dans les annes 80 • © V. Dermersédian

Des peluches parlantes "Furby", des Kiki, le célèbre "Arbre magique", les premiers jeux vidéo, le robot Goldorak. Toute une époque ! "Il y a ici des jouets que j'ai eus, des jouets que j'ai rêvé d'avoir et des jouets que j'ai finalement achetés sur internet".Beaucoup des jouets présentés ont été fabriqués en France, par des marques qui ont aujourd'hui disparu. On découvre aussi que Meccano, la célèbre marque calaisienne, ne créait pas que des jeux de construction avec des lames de métal à assembler. Elle fabriquait aussi des véhicules cascadeurs "Gyro Jet" qui avaient la faculté de se disloquer quand on les propulsait contre un obstacle."C'est de tout pour tout le monde. Je veux que chaque personne qui vient ici retrouve un de ses souvenirs. Je veux entendre des "Waouh","Ah oui, tu te souviens", c'est cela qui me ferait plaisir !" explique Frédéric Vincent.

Le musée "Retour vers le jouet ouvrira au public au mois d'octobre. Réservation conseillée sur le site internet.