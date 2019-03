Grand débat : après LFI, les parlementaires LR des Hauts-de-France boycottent le déjeuner à l'Elysée

Trois députés LFI boycottent également

"Il nous a été signifié que les parlementaires ne seront pas autorisés à prendre la parole ou à interroger le chef de l'Etat lors de cette rencontre. Seuls les maires, choisis par le cabinet du président, pourront donc dialoguer avec ce dernier", ont-ils rapporté dans un communiqué."Avec ce semblant de dialogue bien orchestré, Emmanuel Macron use une nouvelle fois d'une manoeuvre dilatoire destinée à faire diversion alors que le mécontentement de la population n'a jamais été aussi criant", ont-ils déploré, estimant que "cette situation démontre une fois de plus le mépris du président de la République pour les parlementaires".Le communiqué est signé par les députéset(Nord),(Aisne),(Oise) et(Pas-de-Calais) et les sénateurset(Aisne).Les trois députésdes Hauts-de-France,(Somme),et(Nord) avaient annoncé lundi qu'ils boycotteraient ce déjeuner à l'Elysée, auquel Emmanuel Macron a convié des élus des Hauts-de-France à "échanger" dans le cadre du Grand débat national., députée (RN) de la 11e circonscription du Pas-de-Calais, sera quant à elle en déplacement à La Réunion, où elle est arrivée mercredi soir. Retenue par un "conflit d'agenda", la maire (PS) de Lille,, ne sera pas présente non plus.Quelqueont été invitées dont des maires de chefs-lieux de canton, le président de la région, les parlementaires et représentant de l'Association des maires de France et des maires ruraux.