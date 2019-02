Grand débat : du salon à la gare pour mobiliser les citoyens

Grand débat dans le salon

Des médiateurs dans les gares

Médiateurs gare d'Amiens

: c’est ce que proposent Thérèse et Didier, à. Très impliqués dans la vie associative de leur ville, ils ont décidés d’ouvrir leurs portes aux Liévinois désireux d’ «». Pour cette première édition, une vingtaine de personnes sont réunis dans le salon des retraités.« Aujourd’hui nous allons parler de fiscalité », annonce Thérèse. Dans le canapé ou autour de la table, les langues se délient. L’atmosphère rassurante appelle à se confier – sûrement davantage qu’une salle des fêtes non chauffée.Après plus de 2h de discussions animées voire passionnées, l’animatrice du débat est satisfaite : «», estime Thérèse. Trois autres sessions sont prévues dans le salon du couple. A l’issue des débats, la synthèse des échanges et des propositions sera restituée sur le site mis en place par le gouvernement.Sur ce site, des guides d’organisation et d’animation de réunions sont disponibles.: il est même possible de les référencer sur l’agenda national du Grand débat.Pour mobiliser les «», la mission du Grand débat mise également sur des. A Amiens, deux étudiants de Sciences po Lille proposent aux voyageurs les moins pressés de répondre à un questionnaire, version papier ou numérique.« Par ce biais on interpelle davantage de gens, ou des gens beaucoup plus différents que ceux qui peuvent se rendre sur internet ou dans les réunions locales organisées par les collectivités », estime Hyppolite, étudiant-médiateur.Les étudiants sont formés et rémunérés par la mission du Grand débat national. « Nos étudiants sont des animateurs, des médiateurs, et leur principale caractéristique, c’est la", explique Nadia Boeglin, représentante de la mission du Grand débat.Si beaucoup de voyageurs sont trop pressés pour discuter fiscalité ou transition écologique, d’autres sont ravis que ce stand ait été mis en place.Que ce soit dans un salon ou une gare, ces initiatives ont un même objectif : booster la mobilisation des citoyens dans une région où la participation au Grand débat est en dessous de la moyenne nationale . D’ici à la fin des débats, 141 réunions sont annoncées pour le Nord-Pas-de-Calais.