Grand débat national : comment les villes des Hauts-de-France s'organisent ?

"Grand débat national" à Abbeville : Qui veut participer ?

Emmanuel Macron a adressé, dimanche 13 janvier, une lettre ouverte aux Français pour "reposer ensemble les grandes questions de notre avenir". Le long courrier annonce les bases du grand débat national censé répondre à la colère des Gilets jaunes mobilisés depuis novembre.Selon les mots du président de la République, les citoyens pourront exprimer, du 15 janvier au 15 mars leurs doléances au sein de réunions "dans les villages, les bourgs, les quartiers, à l’initiative des maires, des élus, des responsables associatifs" mais aussi sur internet.À la veille du début de l'opération, les principales villes des Hauts-de-France confient ne pas avoir reçu d'information concernant l'organisation, à l'échelle locale, de ce grand débat national. "Nous n'avons pour le moment pas reçu de consignes et sommes en attente de ce que voudront bien nous transmettre les services de l'État. Si consignes il y a, nous jouerons le jeu," indique-t-on par exemple à Péronne dans la Somme.Arras semble prendre les devants : le chef-lieu du Pas-de-Calais a annoncé sur sa page Facebook. Les personnes qui souhaitent s'investir dans l'organisation peuvent s'inscrire par mail à l'adresseDans l'Aisne, Château-Thierry a aussi enclenché un cycle de quatre réunions publiques, autour des quatre thèmes principaux des revendications des Gilets jaunes. La première s'est tenue le 11 janvier autour de la fiscalité et le pouvoir d'achat, a rassemblé une centaine de Castrothéodoriciens. "Notre souhait, c'était de laisser les Gilets jaunes organiser ces réunions.Vendredi, ils ont formulé une douzaine de propositions, charge à eux d'établir ensuite un compte rendu de ces séances et de les porter au niveau national," explique Sébastien Eugène, maire PRG de la ville. La prochaine concertation, prévue le 22 janvier, portera sur la représentation et la citoyenneté.Contactée, la mairie de Soissons rappelle qu'elle est "tout à fait disposée à mettre à disposition des locaux pour permettre à celles et ceux qui le souhaiteraient de pouvoir se réunir," à condition qu'un responsable soit désigné pour des questions d'assurance et de sécurité.Comme Soissons, de nombreuses communes ont déjà mis à disposition, dès décembre pour certaines,C'est le cas notamment à Amiens, Marly (Nord), Pont-Saint-Maxence (Oise), Clermont-de-l'Oise, Tergnier (Aisne), Laon ou Doullens (Somme). Senlis a de son côté laissé une urne dans laquelle les habitants peuvent glisser un bulletin rempli avec leurs propositions.Les préfectures ignorent aussi quel rôle elles vont jouer dans cette grande concertation. "Nous ne savons pas, à l'heure actuelle, si l'État va nous confier la gestion locale du grand débat, ou alors à la commission nationale du débat public," souligne-t-on à la préfecture de la Somme. Dans l'Aisne, pas de nouvelles non plus de l'exécutif, mais la préfecture indique qu'elle "aura probablement un rôle de "facilitateur" plutôt que d'organisateur".De l'avis des communes et préfectures interrogées, les consignes seront probablement communiquées au cours de cette semaine.