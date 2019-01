Grand débat national : Jacques Vernier et Alain Bessaha nommés coordonnateurs dans le Nord et le Pas-de-Calais

Deux mois de débat

, ancien maire dea été nommé coordonnateur départemental du Grand Débat National pour le Nord ce mardi. Le préfet Michel Lalande l'a annoncé dans un communiqué qui précise qu'il "sera entouré d’une équipe constituée de personnalités qualifiées, qui l’assisteront pour le suivi des débats et seront garants de leur impartialité."Cette équipe est composée de :- Philippe Lemaire, magistrat honoraire,- Thérèse Le Brun, ancienne rectrice de l’université catholique de Lille,- Thierry Hégay, sous-préfet de Cambrai.Jacques Vernier, 74 ans, est actuellement président du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT).Dans le, c'est le directeur de cabinet du préfet,, qui a été nommé à ce même poste de coordonnateur départemental. Agé de 50 ans, cet ancien chef de cabinet à la mairie de Paris est dans le Pas-de-Calais depuis 2017.Ledurera deux mois autour de quatre thèmes principaux (fiscalité et dépenses publiques, organisation des services publics, transition écologique, démocratie et citoyenneté). A compter du 21 janvier, les contributions des Français pourront être déposées sur le site www.granddebat.fr ou envoyées par courrier postal à la Mission Grand Débat (244, boulevard Saint-Germain, Paris VIIe).Pour "du débat, deux ministres ont été désignés, ce qui a provoqué inquiétude et critiques de la part de l'opposition et des "gilets jaunes".