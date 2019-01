Grand débat national : et si vous organisiez un débat chez vous ?

Lettre aux Français et grand débat national : le pari du gouvernement

Un débat à domicile ? C'est possible. Les modalités d'organisation duont été dévoilées ce lundi soir. Et il est prévu que des citoyens puissent organiser eux-mêmes, un débat, chez eux, à leur façon. Evidemment, la plupart des débats devraient être organisés par des mairies, des associations..."Citoyens, élus et institutions, organisations à but lucratif ou non lucratif : le Gouvernement souhaite que le plus grand nombre participe et organise des débats", peut-on lire sur le site de Matignon Le gouvernement appelle cela des "". "Elles permettront à chacun de débattre au cours de réunions publiques, de se faire entendre et de convaincre." Elles peuvent être organisées à l'initiative de citoyens.Des "kits méthodologiques" et des fiches thématiques sur les thèmes débattus (fiscalité et dépenses publiques, organisation des services publics, transition écologique, démocratie et citoyenneté, déclinés en 35 questions), seront distribués aux organisateurs pour faciliter la tenue de débats.Le gouvernement a préparé au total 1 264 fiches territoriales pour le grand débat national, soit une par intercommunalité. Ces documents sont composés de données chiffrées, en fonction du secteur, sur le logement, l'accès à la santé, à la culture, l'insertion au travail ou le temps de transport pour se rendre au travail. L'idée est de nourrir le débat et de permettre aux organisateurs des différentes réunions de s'appuyer des thématiques bien précises.La liste des débats organisés dans chaque région figurera sur le site Internet, où les organisateurs pourront déclarer la tenue d'un débat.De chaque réunion locale, remonteront des propositions. A compter du 21 janvier, ces contributions des Français pourront être déposées sur le site www.granddebat.fr ou envoyées par courrier postal à la Mission Grand Débat (244, boulevard Saint-Germain, Paris VIIe).Dans la phase finale du débat, à partir du 1er mars, des "conférences citoyennes régionales" seront comme prévu organisées. Réunissant dans chaque région un groupe représentatif d'une centaine de personnes tirées au sort, ils "pourront participer à l'élaboration de pistes concrètes, donner leur avis sur ce qui ressort des premières semaines du Grand Débat National et nourriront ainsi la réflexion sur les suites à donner", selon Matignon.Dans sadiffusée dimanche soir, le président Macron a assuré que les propositions serviraient à l'élaboration d'un "nouveau contrat pour la Nation", dont il rendra compte "dans le mois qui suivra la fin du débat".Le gouvernement rendra publiques toutes les contributions et "prendra en compte tous les avis et propositions", "selon les principes de transparence, de pluralisme et d'inclusion, de neutralité, d'égalité, de respect de la parole de chacun".