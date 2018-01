GRAND FORMAT : les drames familiaux qui ont marqué la Picardie

GF Drames familiaux volet 1

GF Drames familiaux volet 2

Le mobile du drame de Nouvion-et-Catillon reste à ce jour inconnu. Mais ce drame en rappelle d’autres.En 1981, à Voharies, dans l’Aisne, un mécanicien avait tiré sur sa femme et ses trois enfants, avant de retourner le fusil contre lui. Des drames familiaux de ce genre, il y en a une quinzaine ces 20 dernières années en Picardie. Le plus souvent ce sont des hommes qui tuent leur compagne et parfois leurs enfants lors d'une crise conjugale ou d'un surendettement. Certains parviennent à se suicider après leur geste meurtrier.Peut-on expliquer ces horreurs ? Peut-on les prévenir pour les éviter ? Que se passe-t-il ensuite pour les proches ? Pour les survivants ? Des questions auxquels ces 2 volets du Grand Format signé Mickaël Guiho, Benoit Henrion, Olivier Bounaud et Mathieu Maillet tentent de répondre.