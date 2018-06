Une Grande Collecte pour écrire l’Histoire au féminin

Une Grande Collecte pour écrire l'histoire des femmes

Femmes illustres ou anonymes

La Nordiste Martha Desrumaux, ouvrière, militante syndicale et résistante sera-t-elle la sixième femme à entrer au Panthéon ? L'association "Les amis de Martha" milite en ce sens

"Aux grands hommes la patrie reconnaissante". Les mots gravés sur le fronton du Panthéon illustrent bien la façon dont s'est écritejusqu'ici :. Mais les temps changent et le récit national est en pleine mutation.D'une, l’Histoire n'est plus seulement celle des grandes batailles et de ses héros les plus illustres. Lancée en 2013, lal'a bien montré. Il s'agissait de récolter auprès du grand public toutes les traces de la Guerre de 14-18, histoire dequi l'ont vécu, et plus seulement des grandes batailles qui l'ont jalonnée.De deux, l, ceux qui l'écrivent et ceux qui la font . La moitié féminine de l’humanité y a pris sa part, et pas seulement depuis la naissance du mouvement #MeToo à l’automne dernier.D'où une nouvelle Grande Collecte, à destination des femmes cette fois. De toutes les femmes. Femmes politiques, femmes intellectuelles ou scientifiques, femmes militantes, femmes artistes, femmes au travail, femmes dans leur quotidien, qu'elles aient eté ouvrières ou sages-femmes, ou femmes au foyer, toutes leurs histoires peuvent faire sens pour les historiens du 21ème siècle.La Grande Collecte a pour ambition de rassembler descomme des, des autobiographies, des archives photographiques et audiovisuelles, des témoignages oraux, des archives privées liées aux luttes sociales dans les entreprises, des témoignages d’engagements politiques, des fonds syndicaux et associatifs, des archives de chercheuses, d’artistes, d’intellectuelles, etc.Mais elle a aussi vocation à réunir des documents rares comme des, journaux,, ouvrant de nouveaux champs de recherche encore peu explorés.