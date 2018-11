Une grande fresque historique sur la Grande Guerre à Mers-les-Bains

Recréer l'ambiance de l'époque

Jean-Claude Flament, un bénévole passionné d'histoire recherche en partenariat avec la ville de Mers-les-Bains une vingtaine de personnes pour jouer dans une fresque historique sur la Grande Guerre. L'idée est d'interpréter des tableaux sur la scène du cinéma Gérard Philippe à Mers. Dans la mesure du possible les costumes d'époques sont les bienvenus. Des écoliers et des collégiens participeront à cette aventure qui se déroulera le 29 novembre 2018 dans l'après-midi.Il n'y a pas de texte à apprendre par coeur. Il s'agit simplement de reproduire des ambiances de l'époque . C'est un jeu de rôle. Les figurants vont interpréter une douzaine de tableaux avec beaucoup d'anecdotes. Comme celle que raconte Jean-Claude Flament. «A Mers-les-Bains, il n'y a pas eu de déclaration de guerre, les Mersois devaient aller chercher l'information dans les villes proches au Tréport ou à Eu, ce qui a déclenché par exemple leur colère. Des voix off retracent cet événement. Un jour, des gens sont venus à la mairie, en criant il y a une mine sur la plage de Mers, ce qui a créé un moment de pagaille, avec l'interdiction d'aller sur la plage, et d'un seul coup un marin arrive avec un bidon sur l'épaule, ce n'est pas une mine, c'est un bidon tombé d'un bateau. J'ai puisé dans les documents d'époque, je n'invente rien ».Les prochaines répétition auront lieu vendredi dans la salle du cinéma Gérard Philippe. Les bonnes volontés sont les bienvenues.Si vous voulez participer à cette fresque, contacter Jean-Claude Flament au 06 70 12 97 70 ou par mail : jean-claude.flament2@orange.fr En plus de cette fresque je fais des conférences sur le traité de Versailles et les fusillés pour l'exemple, ajoute l'historien passionné.