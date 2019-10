Grande marées : la préfecture maritime appelle à la prudence sur le littoral

Une affaire de quelques minutes

La préfecture maritime Manche Mer du Nord alerte ce samedi sur un épisode de grande marées, qui démarrera dimanche 27 octobre pour se terminer le mercredi 30.C'est lundi que l'on notera le plus haut coefficient de marée, avec un pic à 111. Pour connaître en détail les horaires des marées, ces dernières sont rendues publiques par Météo France. Aux personnes qui envisagent de sortir en mer, de pêcher ou de se promener le long de la côte, les autorités rappellent que "quelques minutes peuvent parfois suffire pour être isolé par la marée montante".Elles rappellent de consulter la météo, les coefficients et horaires de marée avant chaque sortie en mer, de ne pas sortir seul sans informer ses proches, et de rester à proximité d'un point de repli, tout en conservant un point de repère visuel sur le littoral.