Grande-Synthe : le cadavre d'une femme découvert dans le lac du Puythouck

Ce sont des migrants, qui ont donné l'alerte, jeudi 28 février vers 18 heures. Le corps sans vie d'une femme flottait dans le lac du Puythouck, à la base de voile de Grande-Synthe près de Dunkerque (Nord).



Selon un premier examen réalisé par un médecin légiste, le corps aurait séjourné un certain temps dans l'eau, et ne porterait pas de traces suspectes.



Une autopsie doit être réalisée la semaine prochaine pour déterminer les causes de la mort, et identifier la victime, même si les services de police s'interrogent sur un éventuel rapprochement avec une personne portée disparue.



La sûreté urbaine du commissariat de Dunerque est chargée de l'enquête.