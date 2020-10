Grandes marées : à partir de vendredi, prudence sur la Côte d'Opale !

[#Prévention #GrandesMarées] Du vendredi 16 au mardi 20 octobre 2020, de forts coefficients de marées sont attendus sur le littoral allant jusqu'à 115 pour le samedi 17 et le dimanche 18 octobre 2020. pic.twitter.com/A6tsYkavuX — Préfecture maritime Manche et mer du Nord (@premarmanche) October 14, 2020

Prudence, si vous vous rendez sur la côte ce week-end. La préfecture maritime de la Manche Mer du Nord alerte sur un phénomène de grandes marées, à compter du vendredi 16 et jusqu'au mardi 20 octobre.De forts coefficients de marée sont notamment attendus samedi et dimanche : jusqu'à 115. Dans ces conditions, le préfet maritime rappelle aux curieux, aux usagers de la mer ou aux pêcheurs que "quelques minutes peuvent parfois suffire pour être isolé par la marée montante".Pour rappel, il est recommandé de consulter les coefficients de marée et la météo avant toute sortie en mer, ne pas sortir seul et informer ses proches, emporter un moyen de communication et rester à proximité d'un point de repli en conservant un point de repère visuel sur le littoral.