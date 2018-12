Grandes marées : les précautions à prendre si vous comptez visiter les plages des Hauts-de-France

Coefficient supérieur ou égal à 100 = danger

Ce lundi 24 décembre, un couple qui se promenait au pied des falaises de Mers-les-Bains a été surpris par la montée des eaux. Secouru avec sa compagne indemne, le mari serait actuellement entre la vie et la mort. Afin d'éviter ce genre d'accident si vous comptez vous rendre sur les plages de la Mer du Nord,Les Sauveteurs en mer recommandent de, consultables par exemple sur le site maree.info ou dans les différents offices de tourismes des villes côtières., permet de mesurer pour une journée l'évolution du niveau de la mer : plus il est élevé, plus le risque est grand. On considère qu'C'est par exemple le cas du 24 au 26 décembre dans la baie de Somme, où les coefficients dépassent la centaine, où encore à Dunkerque, Boulogne et Calais les 24 et 25 décembre.Dans la baie de Somme, l'un des endroits de France où- la différence de niveau entre la basse mer et la plaine mer - est le plus élevé, il est important de se présenter au poste de secours avant de partir en excursion en basse mer. Il est aussi fortement conseillé de regagner le bord de la plage trois heures avant l'heure de pleine mer.Les préfectures des départements bordés par la Manche et la mer du Nord recommandent de même aux personnes partant en mer et se promenant sur les plages à la marée basse de prévenir un proche resté à terre avant leur départ.