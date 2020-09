Grandes marées prévues du 17 au 21 septembre dans les Hauts-de-France : la préfecture appelle à la prudence

#GrandesMarées De forts coefficients sont attendus sur le littoral #Manche #MerDuNord du 17/09 au 21 /09.

Il est appelé à la plus grande vigilance de tous.

Consultez les horaires des marées et la météo avant toute sortie en mer. pic.twitter.com/JDgLqbwHfy — Préfet de la région Hauts-de-France et du Nord (@prefet59) September 16, 2020

de consulter avant toute sortie en mer ou sur le littoral la météo, les coefficients et horaires de marée ;

de ne pas sortir seul et d'informer ses proches de ses intentions au préalable ;

de disposer d'un moyen de communication pour alerter les secours ;

de rester à proximité d'un point de repli et de conserver un point de repère visuel sur le littoral.

Un épisode de grandes marées aura lieu à partir de jeudi 17 jusqu'au lundi 21 septembre. Ainsi, de forts coefficients de marée sont attendus sur le littoral, allant jusqu'à 113 pour le samedi 19 septembre."Les grandes marées ont pour conséquence d'augmenter le marnage (différence entre la hauteur de la pleine mer et celle de la basse mer) avec un brassage d'eau de mer plus important ; elles rendent donc les courants marins plus forts et la mer plus dangereuse", explique la préfecture de la Manche et de la mer du Nord.Si certains étaient tentés de se rendre sur le littoral durant le week-end, la préfecture appelle alors à la plus grande prudence de tous les usagers en particulier ceux qui pratiqueront la pêche à pied ou qui se promèneront sur le littoral. "Quelques minutes peuvent parfois suffire pour être isolé par la marée montante", précise-t-elle.Il est donc fortement recommandé :