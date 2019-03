Grandes marées : prudence sur le littoral des Hauts-de-France jusqu'au lundi 25 mars !

20-24 mars 2019 : période de #GrandesMarées, coefficient max. 115

Consultez gratuitement les horaires pour votre ville : https://t.co/HyENPWNCTQ #marée pic.twitter.com/VcCMcD5d6N — Shom (@shom_fr) 18 mars 2019

La prudence est de mise surdès ce mercredi 20 et jusqu'au lundi 25 mars. Un épisode de grandes marées est prévu sur le littoral de la Manche et de la mer du Nord avecattendus vendredi.Ce beau spectacle risque d'attirer de nombreuses personnes sur le littoral, c'est pourquoi. "Le préfet maritime appelle à la plus grande prudence de tous les usagers de la mer, etsoumis à la marée", rappelle un communiqué, ajoutant que "quelques minutes peuvent suffire pour être isolés de la marée".Jusqu'à lundi, les grandes marées vontcar elles ont pour conséquence "d'augmenter [la] différence entre la hauteur de la pleine mer et celle de la basse mer avec un", rappelle la préfecture maritime. Dans le détail, un coefficient de 100 est attendu dès ce mercredi avec un pic à 115 entre vendredi et samedi avantSi vous avez prévu de sortir en mer dans les jours à venir,au préalable sur le site Shom . Et avant de vous rendre sur le littoral, assurez-vous d'avoir un moyen de communication en cas de problème. Le numéro d'urgence pour les témoins ou victimes d'accidents en mer est le