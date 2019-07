Grandes marées : prudence sur les plages du littoral du vendredi 2 au lundi 5 août

consulter avant toute sortie en mer, les coefficients et les horaires de marée.

ne pas sortir seul et informer ses proches de ses intentions.

disposer d'un moyen de communication pour alerter les secours.

rester à proximiter d'un point de repli et conserver un point de repère visuel sur le littoral.

Du vendredi 2 au lundi 5 août, de forts coefficients de marée sont attendus sur le littoral de la façade maritime de la Manche et de la mer du Nord. Les coefficients pourront atteindre jusqu'à 104 samedi 3 août.Les promeneurs et ceux qui pratiquent la pêche à pied sont particulièrement concernés. En quelques minutes seulement, la mer passera de 70 cm après 9h à 10,17m de hauteur le samedi après 14h. Les grandes marées ont pour conséquence de créer un brassage d'eau de mer plus important rendant les courants marins plus forts et donc la mer plus dangereuse.