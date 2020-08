Grandes marées, vents forts, mer agitée : appel à la vigilance sur le littoral des Hauts-de-France

[#Prévention] Conditions météo difficiles du jeudi 20 au vendredi 21 août fin d'après-midi. Des coups de vent sont attendus avec des rafales de 55 à 74 km/h sur le littoral, combinés avec une période de grande marée. Coefficient allant jusqu’à 104 vendredi. pic.twitter.com/m58RFOAmKV — Préfecture maritime Manche et mer du Nord (@premarmanche) August 20, 2020

Grandes marées

Prudence pour votre propre sécurité et vigilance autour de vous ! 📞Si vous êtes victime ou témoin d’un événement de mer, composez le 196 ou par VHF sur canal 16. pic.twitter.com/XmNlZyg0G2 — Préfecture maritime Manche et mer du Nord (@premarmanche) August 20, 2020

Des conditions météorologiques difficiles sont attendues sur le le littoral des Hauts-de-France entre ce jeudi 20 août à 20 heures et le vendredi 21 à la même heure, avec un avis de coups de vent signalé sur toute la façade Manche et mer du Nord, alerte la préfecture maritime.Par ailleurs, "La mer deviendra agitée au large pour l’ensemble de la façade Manche et mer du Nord (état de mer 4 sur l’échelle de Douglas – hauteur de vagues de 1.25 à 2.5 m), et jusqu'à forte à très forte (état de mer 6 sur l’échelle de Douglas – hauteur de vagues de 4 à 6 m) en milieu de nuit jusqu'au début de journée du vendredi 21 août 2020", préviennent les autorités.Dans le même temps, de forts coefficients de marées sont attendus , pouvant atteindre 104 ce vendredi."C'est pourquoi, le préfet maritime appelle à la plus grande prudence de tous les usagers de la mer, et en particulier ceux qui pratiqueront la pêche à pied ou qui se promèneront sur le littoral soumis à la marée. Quelques minutes peuvent parfois suffire pour être isolé par la marée montante".La préfecture maritime appelle enfin les plaisanciers à différer leur départ en mer, et déconseille la pratique de sports nautiques durant la période.