Gravelines : des comprimés d'iode désormais distribués dans un rayon de 20 km autour de la centrale nucléaire

Extension du Plan particulier d’intervention (PPI) autour de la centrale nucléaire de Gravelines. / © IE

Gravelines : des comprimés d'iode distribués dans un rayon de 20 km autour de la centrale

Reportage d'Hugo Smague et Lucie Martin.

L'extension du plan particulier d'intervention (PPI) de 10 à 20 km autour des centrales nucléaires françaises avait été annoncée en avril 2016 par l'ancienne ministre de l'Environnement, Ségolène Royal."L’accident nucléaire de Fukushima en 2011 au Japon a conduit les pouvoirs publics à réviser les actions de protection des populations, en cohérence avec les pratiques internationales et les recommandations des autorités européennes de sûreté nucléaire et de radioprotection", rappelle la préfecture du Nord dans un communiqué diffusé vendredi. "L’élargissement de la zone de planification n’est pas lié à un accroissement du risque nucléaire mais permet d’améliorer l’information et la protection des personnes ainsi que la réactivité des acteurs de la gestion de crise."Jusqu'à présent, le PPI pour Gravelines concernait 64 000 habitants vivant dans 14 communes situées dans un rayon de 10 km autour de la centrale. Avec l'extension à 20 km, ce sont désormais 340 000 habitants qui sont impliqués dans 58 communes, dont les villes de Dunkerque et Calais.Lundi dernier, une campagne d’information et distribution préventive de comprimés d’iode a débuté à l’attention de l’ensemble des riverains et des responsables d’établissements recevant du public, résidant dans un rayon de 10 à 20 km autour des 19 centrales nucléaires françaises. Les premières concernées sont les pharmacies qui ont d'ores-et-déjà reçues les instructions de la préfecture.Cette campagne se poursuivra en septembre par l’envoi d’un second courrier nominatif, contenant un bon de retrait permettant aux personnes et aux établissements concernés d’aller retirer gratuitement leurs comprimés d’iode dans une pharmacie participante.Ces comprimés d’iode stable permettent de protéger la thyroïde en cas de rejet accidentel d’iode radioactif dans l’atmosphère.