Centrale gravelines

Pas d'inquiétude à avoir, la centrale nucléaire de Gravelines n'est pas devenue deux fois plus dangereuse en une nuit. Il s'agit simplement d'élargir le plan particulier d'intervention (PPI) autour du site.



Le périmètre actuel concerne 14 communes et 64 000 personnes. À partir du mois de juin, il concernera 52 communes et 350 000 personnes.

Pourquoi ce changement ?

© I.E.

Ce que cela change pour vous

. En avril 2016, Ségolène Royal, alors ministre de l'Environnement, avait annoncé que les PPI s'étendraient sur des périmètres de vingt kilomètres de rayon plutôt que dix. En conséquence, plusieurs communes, dont Calais et Dunkerque font désormais partie du PPI.Cet élargissement est une petite avancée en terme de sécurité. Pourtant, en avril 2016, Greenpeace rappelait que. En ce qui concerne". C'est en somme ce qu'ont répondu des Dunkerquois interrogés par France 3 : "On est pas très loin de Gravelines, alors si quelque chose arrivait, on serait dans le périmètre."En cas d'accident, des mesures de confinement et de d'évacuation seront mises en place, si vous habitez dans le périmètre concerné par le PPI (Calais, Ardres, Dunkerque ou encore Coudekerque-Branche). Pour l'instant,, disponibles gratuitement en pharmacie.