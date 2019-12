Grève contre la réforme des retraites : les conséquences dans les écoles et les transports en Picardie

🔴 Grève nationale interprofessionnelle

Trafic TER très réduit ce jour et mardi 10 décembre.

La SNCF vous recommande de reporter ou d'annuler votre voyage et propose l'échange/remboursement des billets TER. — TER Hauts-De-France (@TERHDF) December 9, 2019

Baisse significative des grévistes dans le premier degré.

À la veille de la 2ème grande mobilisation contre la réforme des retraites, la grève à la SNCF s'est un peu essoufflée ce lundi 9 décembre, sauf chez les conducteurs, 77 % de grévistes (au niveau national selon la SNCF).Résultat, seul un TER sur dix a circulé dans la région. Une victoire pour les participants qui appellent à la convergence.Pour montrer l'exemple, ce matin, une cinquantaine de cheminots, enseignants et gilets jaunes ont tracté ensemble à l'entrée d'Amiens. Un geste salué par le député François Ruffin : "Les cheminots sont une sentinelle, qui avertit du danger. Et là, c'est la retraite à points. Le gouvernement pourra tous les ans baisser le revenu sans passer par une grande réforme".Ce mardi, la grève interprofessionnelle se poursuit. Paradoxalement, la SNCF prévoit une légère amélioration du trafic dans la région. Deux TER sur dix circuleront sur les relations Amiens-Albert, Amiens-Lille, Amiens-Abbeville et Amiens-Compiègne, soit au total, 54 trains en Picardie et 48 cars.Chez les enseignants, le mardi ne sera peut-être pas aussi noir que jeudi dernier. 9,6 % de grévistes sont prévus dans les écoles maternelles et primaires. Un chiffre donné par le rectorat et basé sur les intentions de grève des enseignants.Jeudi 5 décembre, dans le 1er degré, les taux oscillaient entre 60 et 80 % selon le SNUIpp, un score conforme aux 60 % du rectorat.