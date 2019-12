Grève contre la réforme des retraites : une liaison TER sur dix prévue vendredi dans les Hauts-de-France

📌 Grève nationale interprofessionnelle

Trafic TER très réduit ce jour et vendredi 6/12.

SNCF recommande de reporter ou d’annuler votre voyage et propose l’échange/remboursement des billets TER ➡ https://t.co/0YjXatmGkz (1/2) pic.twitter.com/uJr6lZADwd — TER Hauts-De-France (@TERHDF) December 5, 2019

Le mouvement de protestation contre le projet de réforme des retraites se poursuit à la SNCF. Alors que la circulation des trains a été très fortement réduite ce jeudi 5 décembre dans les Hauts-de-France, on peut s'attendre à un trafic encore "très perturbé" le lendemain, selon les prévisions diffusées par l'entreprise publique en fin d'après-midi.Sur le réseau régional, une liaison TER sur dix devrait être effectuée, grâce à 78 trains et 56 cars de substitution. Du côté des TGV, un train sur dix circulera sur l'axe Nord, aucun sur les autres lignes. Un Eurostar sur deux et deux Thalys sur trois devraient être assurés.La SNCF incite de nouveau les usagers à reporter leur voyage. Les prévisions de circulation ligne par ligne et les conditions de remboursement sont à retrouver sur le site dédié aux Hauts-de-France