Grève contre la réforme des retraites : quelles perturbations vendredi 6 décembre dans le Nord et le Pas-de-Calais ?

À la SNCF

Le mouvement contre le projet de réforme des retraites continuent vendredi 6 décembre. De nombreuses professions continuent à appeler à la grève.La SNCF avait prévu une grève reconductible, ce sera bien le cas avec un trafi jugé "très perturbé" vendredi. En début de semaine déjà, Franck Dhersin, vice-président du Conseil régional des Hauts-de-France chargé des transports, précisait qu'aucun train ne circulera dans les Hauts-de-France entre le 5 et 9 décembre.

On constate quand même une légère amélioration, puisqu'on passe d'un TER qui circule sur 100 jeudi au niveau du trafi régional, à 1 TER qui circulera sur 10 demain vendredi (dont 78 TER et 56 cars de substitution), a annoncé la SNCF dans un communiqué.



On comptera également vendredi :

1 TGV sur 10 sur l'axe Nord

1 Eurostar sur 2, comme jeudi

2 Thalys sur 3, comme jeudi

Pas de circulation sur les trains intersecteurs

Dans les transports en commun

Dès demain, le 06 décembre 2019, retour à la normale sur l'ensemble du réseau ilévia.

Le tramway, métro ainsi que le réseau bus et périurbain circuleront aux fréquences habituelles.

⚠️ Des manifestations sont toutefois prévues dans le centre ville. — ilévia (@ilevia_actu) December 5, 2019

A l'aéroport Lille-Lesquin

Les réseaux de transports en commun de plusieurs villes du Nord et du Pas-de-Calais reviennent à un fonctionnement normal, ou presque.Très perturbé jeudi, le réseau de transports Ilévia, à Lille, fonctionnera à nouveau normalement vendredi. "Le tramway, métro ainsi que le réseau bus et périurbains circuleront aux fréquences habituelles", a indiqué Ilévia sur Twitter.À Douai, Boulogne, Arras et Valenciennes, c'est aussi le retour à la normale qui prime.À Dunkerque, DK'bus a annoncé sur Facebook que "très peu de perturbations sont à prévoir demain (vendredi, ndlr) sur le réseau DK'Bus suite au mouvement de grève nationale", ajoutant qu'un point complet serait communiqué ce soir.À Lens, Tadao annonce que les lignes régulières "circuleront normalement". Certains circuits scolaires ne seront toutefois pas effectué vendredi 16 vols ont été annulés jeudi, et: deux au départ de Lille (Lille - Lyon départ à 06h35 et Lille - Montpellier départ à 10h35) et un à destination de Lille (Montpellier - Lille arrivée à 10h10).