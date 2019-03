Grève des douaniers à Calais : les agents rejettent le coup de pouce de 14 millions d'euros promis par Bercy

Après consultation les agents des douanes de Dunkerque rejettent massivement les propositions faites par le ministre @moijesuissympa @DavidOlivierCA1 @GDarmanin @gintz — Cfdt douanes DK (@CfdtdouanesDK) 13 mars 2019

"Un effort très important"

Les douaniers, en "grève du zèle" depuis début mars, ont rejeté le coup de pouce de 14 millions d'euros proposé par Bercy . Le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin, leur avait fait cette offre ce mardi 12 mars pour sortir de la crise, mais les syndicats l'ont rejetée,L'intersyndicale réclamait une. "Les propositions (de Bercy) n'étaient pas suffisantes par rapport aux demandes des agents", a déclaré à l'AFP Jean-Marc Jame, secrétaire national de la CFDT-Douanes, premier syndicat de cette administration qui demande au gouvernement deSeul, estimant dans un communiqué que les réponses apportées par Bercy sont "satisfaisantes dans la mesure où il s'agit d'améliorations indemnitaires pérennes".Selon eux, cette enveloppe de 14 millions d'euros aurait pour effet "unpour tous les agents des douanes" et "uneet sur les conditions de travail matérielles des agents". Des contreparties pas suffisantes, d'après la la CFDT-Douanes de Dunkerque, que les membres ontLe directeur général des douanes avait assuré, à l'issu de la réunion avec les syndicats de douaniers, que ce coup de pouce se serrait vu "sur la feuille de paye des douaniers (...) à partir du 1er juillet", évoquantLe mouvement de grève qui dure depuis plus de 10 jours a entraîné de nombreuses perturbations dans les transports, notamment sur les Eurostar et dans les ports de Calais et Dunkerque. Ce mercredi matin, la circulation était de nouveau difficile sur l'A16 entre la Belgique et Boulogne-sur-Mer avec: il fallait 2 heures pour rallier les deux villes.