Grève des douaniers à Calais : le gouvernement demande des “sanctions” pour stopper certaines actions

Mettre fin àentamés il y a plus de deux semaines aux ports de Calais et Dunkerque : c'est l'objectif du gouvernement. Selon Olivier Dussopt, secrétaire d'État auprès du ministre des Comptes publics,. Il souhaite également quedes agents qui seraient contraires à la libre circulation.Des propos qui confirment à demi-mots ce que les syndicats de douniers déploraient ce jeudi matin, accusant Bercy de leur avoir donné l'ordre de limiter les contrôles au mépris, selon eux, de la"Nous avons donné consignes et instructions (...) queet de la circulation libre des marchandises comme des personnes", a-t-il ajouté, en réponse à une question au gouvernement de la sénatrice centriste du Pas-de-Calais, Catherine Fournier.Le syndicat de police Unsa a d'ailleurs affirmé queafin d'intimer aux douaniers effectuant un contrôle "approfondi et inopiné" deLe ministre des Comptes publics "Gérald Darmanin y a veillé tout particulièrement", a également précisé Olivier Dussopt. Les douaniers ont commencé le 4 mars une "grève du zèle" pour obtenir, une amélioration de leurs conditions de travail et desIls ont ainsiet aux points de passage importants comme la gare du Nord, d'où part l'Eurostar dont les horaires ont été perturbés ces dernières semaines . Des camions ont été pris dans des, et plusieurs trains à destination de l'Angleterre ont connu des retards importants.Pour Olivier Dussopt, les "perturbations" n'ont. Les contrôles renforcés "concernent des sorties du territoire alors que dans le cadre du Brexit, nous aurons à", a-t-il affirmé au Sénat.Bercy a proposé la semaine dernière depour trouver une sortie de crise, une proposition rejetée par les douaniers et leurs représentants , qui réclament une enveloppe de