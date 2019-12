Grève du 12 décembre en Picardie : “Les annonces ont tout pour mettre le feu aux poudres”

700 manifestants à Amiens

Notre reportage à Beauvais (Oise)

Réforme des retraites : la réaction d'infirmières libérales

Intervenants : Delphine Opigez, infirmière libérale; Judicaël Feigueux, infirmier libéral et trésorier adjoint de Convergence infirmière. - France 3 Hauts-de-France - Reportage : Romane Idrès, Noémie Marot-Saféris et Jérôme Arrignon. Infographie : Franck Blancquart. Montage : Mathieu Krim.

Plus de 3 000 personnes ont battu le pavé à Beauvais, ce 11 décembre, contre la réforme des retraites souhaitée par le gouvernement. "Nous, ce qu'on souhaite simplement, c'est de tirer le régime général vers les régimes spéciaux et non pas rabaisser tout le monde, Éric Espinouse, secrétaire CGT cheminots à Beauvais. On est sur une durée indéterminée, on est partis jusqu'à ce que le gouvernement retire tout simplement son projet néfaste."Dans la Somme, près d'une centaine de personnes ont manifesté à Abbeville, et entre 600 et 700 à Amiens, selon les syndicats. "C'étaient surtout des forces militantes. L'opération d'aujourd'hui consituait davantage en un maintien de pression [sur le gouvernement] que sur un temps fort", précise Kévin Crépin, secrétaire départemental de la CGT dans la Somme.Dans le cortège amiénois, on dénombrait une grande partie de cheminots, des enseignants, mais aussi des salariés du privé inquiets par les annonces d'Édouard Philippe le 11 décembre. "Notre objectif est clair : nous souhaitons l'élargissement de la grève, ajoute Kévin Crépin. Les annonces du gouvernement ont tout pour allumer la poudre. Personne ne veut sacrifier les plus jeunes générations concernées par la mise en place de l'âge pivot".