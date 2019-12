Grève du 17 décembre : forte mobilisation en Picardie contre la réforme des retraites

Les rassemblements à Amiens et Compiègne

Un reportage de : LAMHAUT Vincent, GIRAUDEAU Gontran, DELANGLE Cédric. Avec : Caroline Verlinde Présidente CFE Energie Picardie; Nathalie Cagny Secrétaire générale adjointe CFDT Hauts-de-France

Pompiers, personnels hospitaliers, cheminots, enseignants, avocats, étudiants, ils ont tous manifesté contre la réforme des retraites, à l'appel pour la première fois de l'ensemble des syndicats.À Amiens selon la préfecture de la Somme, ils étaient 8 200, un chiffre en hausse par rapport à la manifestation du 5 décembre où la mobilisation avait rassemblé 6 500 personnes. ÀAbbeville, toujours selon la police, 600 personnes ont défilé dans les rues de la capitale de la Picardie maritime. De son côté la CGT annonce plus de 10 000 manifestants à Amiens et 750 à Abbeville.Dans le département de l'Oise, selon la préfecture de l'Oise, ils étaient 2 200 à Beauvais, 1 400 à Compiègne et 800 à Nogent-sur-Oise. Des chiffres inférieurs à ceux annoncés par la CGT de l'Oise sur les réseaux sociaux.Enfin dans l'Aisne, selon la police, 620 manifestants ont défilé dans les rues de Laon, le double selon les syndicats. C'est à Saint-Quentin qu'on s'est le plus mobilisé entre 2500 et 4000 personnes.Le Rectorat a annoncé 19% d'enseignants grévistes, c'est beaucoup moins que le 5 décembre, et toujours inférieur à la moyenne nationale.À la veille d'une réunion entre Edouard Philippe et syndicats, des milliers de personnes étaient une nouvelle fois dans la rue pour protester contre le projet de réforme des retraites, reportage ce mardi 17 décembre à Amiens et Compiègne.Plus de 360.000 manifestants ont défilé dans plus de 80 villes, selon un décompte provisoire de l'AFP réalisé à partir de chiffres communiqués par la police et les préfectures. Pour Paris seule, la CGT revendiquait 350.000 manifestants.