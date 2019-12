Grève du 17 décembre : le point sur l'état de la circulation dans le Nord et le Pas-de-Calais

Sur les routes

Dans les gares

Lille / Béthune



Lille / Tourcoing / Courtrai (en matinée)



Jeumont / Aulnoye



Amiens / Compiègne



Amiens / Calais



Creil / Beauvais







Bus et tramways perturbés dans la métropole lilloise

Et dans les autres villes des Hauts-de-France ?

Aucune perturbation n'est prévue sur les principaux réseaux de transports urbains du territoire picard. Les bus devraient circuler normalement à Beauvais, Compiègne, Soissons, Laon, Saint-Quentin et Amiens.



Aucun impact du mouvement à prévoir non plus à Arras, où le réseau Artis doit fonctionner normalement.



Dans le Nord, la circulation des bus dunkerquois sera perturbée sur plusieurs lignes. Aucun bus ne circulera sur les lignes 19, 21, 24, 25, N1 et N2. Les lignes C5, 14, 15, 17 et 18 seront impactées.



Perturbations à prévoir également sur le réseau de bus Marineo de Boulogne-sur-Mer, avec des départs supprimés sur les lignes B1, B2, C, D, E, F, G, H, I et L.



Dans l'Artois et la Gohelle, les bus Tadao seront également impactés



Le réseau de bus du Douaisis Eveole sera également touché par le mouvement avec une petite dizaine de lignes impactées. Perturbations à prévoir sur les lignes A, 2, 3, 5, 6, 8, 13, 14 et 15. La compagnie a mis en ligne ses grilles horaires du 17 décembre pour ces lignes perturbées.

[#Greve17décembre] #Manifestations contre la réforme des retraites dans le #Nord



Des perturbations de circulation sont à prévoir dans les centres villes. Adaptez vos trajets à partir de :

🕙 10h à #Douai, #Valenciennes et #Cambrai

🕑 14h à #Lille et #Maubeuge

🕒 15h à #Dunkerque pic.twitter.com/bGFPzMqkYL — Police Nationale 59 (@PoliceNat59) December 17, 2019

