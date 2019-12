Grève du 5 décembre : 1 TER sur 100 dans les Hauts-de-France

La liste des TER circulant est disponible sur :

Un TER sur 100. Un TGV sur six. Un Eurostar sur deux et deux Thalys sur trois. Voilà les prévisions de trafic sur les lignes SNCF des Hauts-de-France pour le jeudi 5 décembre.Mais des perturbations sont à prévoir sur certaines lignes dès mercredi 4 décelmbre 20h. Les grévistes avaient jusqu'à lundi minuit pour se déclarer. La SNCF recommande aux voyageurs d'annuler ou de reporter leur déplacement.La CGT-Cheminots, l’Unsa ferroviaire et SUD-Rail ont lancé un appel à une grève illimitée. C'est pourquoi les horaires des trains du lendemain seront consultables chaque jour au plus tard vers 17h.Les trains transfrontaliers vers Tournai et Courtrai en Belgique circuleront quasiment normalement.Les voyageurs possédant un billet pour prendre un TGV Inoui, Ouigo ou Intercités, y compris les billets non échangeables et ceux non remboursables, peuvent demander un échange ou un remboursement sans frais ni surcoût. Une mesure également valable pour les billets TER occasionnels entre le 4 décembre 12h et le 9 décembre inclus.