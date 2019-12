Grève du 5 décembre : perturbations dans les lycées et les transports scolaires et interurbains

La région des Hauts-de-France communique sur les perturbations dans les transports et des lycées qui font partie de ses compétences.- Nord : les perturbations se concentreront sur la Sambre-Avesnois (29 % de courses ne seront pas réalisées) ainsi que dans le Cambrésis (aucune desserte scolaire, les lignes régulières seront en partie assurées) ;- Aisne : 30 % des courses ne seront pas assurées ;- Oise : des perturbations sont attendues dans le Beauvaisis et dans une moindre mesure dans le secteur de Creil ;- Pas-de-Calais : des perturbations affecteront la desserte du collège de Marquise ;- Somme : 10 % des courses ne seront pas assurées. Des plans de transports adaptés seront mis en place par la Région , ils seront communiqués ce mercredi dans la journée.Concernant les lycées, le communiqué de la Région demande aux parents de se rapprocher de l'établissement de leurs enfants afin de s'assurer des conditions d'accueil et de restauration.