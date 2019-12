Grève du 5 décembre : près de 30 000 manifestants dans l'Aisne, l'Oise et la Picardie

C'est dans l'Oise que la mobilisation a été la plus forte selon la CGT : près de 12 000 personnes ont manifesté pour portester contre la réforme des retraites. Ils étaient 3 500 à Compiègne et 2 000 à Creil ce jeudi matin. Et 6 200 à Beauvais cet après-midi. Des chiffres que la préfecture de l'Oise n'a pas voulu confirmer.Dans la Somme, c'est à Amiens qu'a eu lieu la plus forte mobilisation cet après-midi avec 8 000 manifestants, 6 500 selon la préfecture. À Doullens, la CGT a rencensé 150 personnes contre 50 pour les autorités. À Abbeville, ils étaient 950 (700 selon la police). À Roye, on a compté ce matin une cinquantaine de mainfestants et 150 sur la zone industrielle nord d'Amiens (respectivement 60 et 70 selon la préfecture).Enfin dans l'Aisne, Saint-Quentin a vu défilé cet après-midi 6 000 personnes. Ils étaient un millier à Laon, un peu moins à Château-Thierry et environ 200 à Hirson, toujours selon les syndicats. Des chiffres que la préfecture de l'Aisne n'a pas pu nous confirmer.