Grève du 5 décembre : quelles professions participent au mouvement social dans le Nord et le Pas-de-Calais ?

Dans les transports

Dans l'éducation

Perdre 70 euros une journée ou 1 000 euros par mois à vie ? Mon choix est fait #5decembre, je serai en grève et je manifesterai ! — SNUIPP-FSU 59 (@SNUIPPFSU59) November 19, 2019



Dans la police-justice

Assemblée Générale Extraordinaire des #Avocats d’#Arras ce midi au sujet de la journée de #grève du #5decembre : à l’appel du @CNBarreaux, de la @Conf_Batonniers et de la @COBHAF, notre Barreau décide à l’instant de rejoindre à son tour ce jour-là le mouvement #JusticeMorte pic.twitter.com/trnQLkiaBe — les Avocats d'Arras (@avocatsarras) November 28, 2019

La mobilisation contre la fusion des 42 régimes de retraite existants en un système "universel" par points "s'annonce forte et durable", a prévenu vendredi la CGT, qui a appelé à une grève interprofessionnelle avec FO, la FSU et Solidaires.Laa prévu une grève reconductible, qui pourrait être très suivie. Selon Franck Dhersin, vice-pdt du Conseil régional des Hauts-de-France chargé des transports, aucun train ne circulera dans les Hauts-de-France entre le 5 et 9 décembre.ont aussi déposé un préavis. L'aéroport de Lille-Lesquin sera sans doute concerné. Les compagnies aériennes réfléchissent déjà à annuler 30% des vols, en prévision des perturbations dans les transports en commun et sur les routes, qui pourraient retarder pilotes... Les compagnies préviendront 2 jours avant les passagers par SMS. A cause du désordre, il se pourrait que certains vols soient annulés une heure ou quelques heures avant. Quant aux contrôleurs aériens, si le mouvement est très suivi, l'impact est considérable, puisque sans couverture totale du ciel sur le trajet, le vol ne peut avoir lieu.Les poids-lourds, dans notre région, par la voie de l'OTRE et de la FNTR du Pas-de-Calais, ont prévu de faire des blocages (à Phalempin), même si leurs revendications concernent avant tout la hausse sur le gazole.Un préavis de grève nationale sur lesen intersyndicale CGT/FO/Solidaires SUD court aussi chez Ilévia. Mais il faudra attendre 48heures avant pour connaître la mobilisation et les conséquences.Lesappellent à manifester.Du côté des, le mouvement s'annonce très suivi. Le SNUIPP du Nord déclare avoir eu un retour de près de 200 écoles, avec un taux moyen autour 80% de grévistes.Le secondaire aussi s'attend à une forte mobilisation, "sûr plus de 60%" estime-t-on au SNES.appellent à faire grève. A Arras, ce vendredi, les avocats ont voté à l'unanimité la grève. Ce sera donc une journée justice morte au tribunal jeudi, avec une annulation de toutes les audiences. Les avocats avaient, jusqu'à maintenant, un régime autonome. Avec la réforme, leurs retraites vont "être divisées par deux", et leurs cotisations "multipliées par 2", explique Me Vincent Debliquis, ancien bâtonnier d'Arras. En outre, les économies substantielles réalisées par leur régime seront reversées au régime général. "C'est la triple peine", estime-t-il.



Dans la police, il n'y a pas de droit de grève, mais les policiers sont "tendus" sur plusieurs sujets, explique Fabrice Danel, secrétaire national Hauts-de-France Unité SGP-Police, qui parle d'un "malaise général" dans les rangs de la police. Jusqu'à maintenant, les policiers partaient entre 52 et 57 ans (régime dérogatoire), alors ils redoutent la réforme des retraites. Du coup, les syndicats réunis en intersyndicale réfléchissent à des actions jeudi comme ne pas effectuer les contrôles routiers, fermer les commissariats à certaines heures... mais ils continueront à "assurer la sécurité" de leurs concitoyens, répondre aux appels urgents...



Toutefois, le gouvernement a reçu les syndicats cette semaine, et devrait leur faire des propositions début de semaine prochaine, de quoi peut-être calmer le mouvement chez les policiers.



Réforme des retraites : à Matignon @UNSA rappelle ses exigences et envoie un avertissement pic.twitter.com/isEUtWIKhX — UNSA POLICE (@UNSAPOLICE) November 26, 2019



Dans la santé

EDF, Renault, PSA...

Aules préavis de grève des urgences courrent toujours plus celui des manipulateurs radio, plus un appel général pour l'ensemble du personnel. Le secrétaire général CGT ouvriers-employés du CHR Frédéric Herrewyn s'attend " à une forte mobilisation" , d'après ses échos, il y aura "un fort taux de grévistes".Il est prévu un rassemblement devant l'ARS à midi ce jeudi avant de rejoindre le cortège Porte de Paris à 14h30. A la réforme des retraites, s'ajoute une problèmatique sur la situation générale de l'hôpital. Mais, pour les aides-soignants (de la fonction publique), par exemple, la réforme risque de supprimer leur avantage à partir à 57 ans en retraite.les raffineries, les éboueurs et tous les fonctionnaires... Les appels se sont multipliés pour le 5 décembre.La CGT en avait recensé jeudi en France "plus de 1000" dans le secteur privé, où les préavis ne sont pourtant pas obligatoires.Par exemple, dans la région, des préavis courent chez PSA ou Renault. Dans l'usine de Douai, le secrétaire général CGT David Dubois, se dit même"assez étonné" des retours sur le terrain et s'attend à une forte mobilisation, avec "100% de grévistes" sur certaines équipes.Par ailleurs, sur le ,plan de circulation, une opération escargot est, d'ores et déjà, prévue par la CGT, ce jeudi matin entre Cambrai et Valenciennes via Sevelnord Hordain.