Grève du 5 décembre - Trains, bus, écoles, collèges, lycées : le point dans l'Aisne, l'Oise et la Somme

EDUCATION

TRANSPORTS

Du 5 au 9 probablement aucun train ni TER ni TERGV ni TGV ni Eurostar https://t.co/5Dyr1ksQSz — Franck Dhersin (@FDhersin) November 27, 2019

SANTÉ

Dans le 1er degré, le mouvement sera très suivi. "Enormément d'enseignants seront en grève, explique-t-on au SNIUPP de la Somme qui gère les professeurs des écoles. Et pour la bonne et simple raison que les enseignants du premier degré sont les grands perdants de la réforme. On attend au bas mot 50% de grévistes. On a fait des enquêtes auprès des enseignants des 498 écoles primaires publiques du département. Sur les 219 retours que l'on a reçus, on sait déjà qu'il y aura 137 écoles fermées". Les Atsem seront également en grève, tout comme les dames de ménage et les personnels de cantine. "C'est un mouvement qui touche toutes les catégories de personnels". Des manifestations sont prévues à Doullens et Abbeville à 10h et à Amiens à 14h.Dans l'Aisne, le nombre de grévistes est également déjà très élevé : sur les 1153 enseignants d'écoles primaires interrogés sur leur intention de faire grève , 885 ont répondu qu'ils seront effectivement en grève, soit 77% de grévistes dans les 487 écoles primaires du département. A l'heure d'écriture de cet article, il est prévu que 82 écoles seront fermées. Personnels de cantine et Atsem se joidront également au mouvement. Un accueil des enfants sera organisé dans les établissements et un rassemblement est prévu à 15h à Saint-Quentin.Dans l'Oise, "c'est une mobilisation exceptionnelle, annonce Pierre Ripart, le secrétaire général du SNUIPP dans le département . On n'a pas vu ça depuis 2003 voire 1995". Les derniers comptages montrent que sur les 5000 enseignants du premier degrés dans l'Oise, 2500 ont répondu favorablement à l'appel à la grève. "On peut dire que 75% d'entre eux seront effectivement grévistes, explique Pierre Ripart. Sur nos 847 écoles primaires, au moins 300 seront fermées". A Beauvais, la municipalité mettra en place un service minimum d'accueil au centre de loirsis du boulevard du général de Gaulle, pour les enfants dont les écoles sont fermées."Sincèrement, c'est énorme, se réjouit-on au syndicat Sud de l'Oise. D'habitude, on est une poignée !" A 3 jours du mouvement, et selon le dernier comptage qui date de vendredi 29 novembre, déjà un tiers des enseignants des collèges et lycées se sont déclarés grévistes. "Mais on a encore des réunions mardi et mercredi. On espère que d'autres collègues vont rejoindre le mouvement".Dans le secondaire, les professeurs ont jusqu'au matin-même du jour de grève pour se déclarer. Contactés, les représentants syndicaux dans l'Aisne et la Somme ne nous ont pas encore répondu.Mais d'ores et déjà, les parents d'élèves de certains internats ont été informés que, faute de surveillants, les internes ne pourront pas rester sur place pour la nuit de mercredi à jeudi.La CGT-Cheminots, l’Unsa ferroviaire et SUD-Rail ont lancé un appel à une grève illimitée à partir du mercreci 4 décembre 20h. Les grévistes ont jusqu'à ce lundi minuit pour se déclarer. Selon Franck Dhersin, le vice-président du Conseil régional en charge des transports, il n'y aura probablement aucun train dans les Hauts-de-France du 5 au 9 décembre. Une prévision de trafic que ce dernier a tweetée à partir de plusieurs sources d'informations proches de la SNCF, mais qui n'a rien d'officiel.À Amiens, Ametis n'a fourni aucune information pour le moment. Dans l'agglomération d'Abbeville, tout devrait fonctionner normalement car aucun préavis de grève n'a été déposé.À Beauvais, Keolis s'attend d'ores et déjà à des perturbations à partir de 5h. Les prévisions de trafic seront mises en ligne sur le site de l'opérateur de transport le 3 décembre. À Creil en revanche, la Stac ne prévoit pas de perturbations sur le trafic pour le moment.Dans l'Aisne, le Syndicat des Transports urbains soissonnais a confirmé le dépôt d'un préavis de grève, mais d'après les premières tendances, il ne devrait pas y avoir de grosses conséquences sur la circulation des bus. La direction promet néanmoins la mise en place d'un service minimum, si la grève venait à prendre plus d'ampleur que prévu.Aucune information pour le moment sur les cars scolaires. Le Conseil régional fait le point parmi les conducteurs.Les routiers picards seront probablement mobilisés lors du mouvement du 5 décembre. La Fédération Nationale des Transporteurs Routiers de Picardie ne nous a pas encore communiqué sous quelle forme et dans quelle ampleur.Difficile d'anticiper la situation à l'aéroport de Beauvais-Tillé pour le moment. D'après nos informations, aucun mouvement n'est prévu chez les bagagistes ni au sein des compagnies aériennes. D'après la direction, ce sont les contrôleurs aériens qui pourraient avoir un impact sur le trafic. Un point devrait être fait 48h avant la grève sur les éventuels vols supprimés.Mais l'aéroport n'a pas encore communiqué sur d'éventuelles perturbations du trafic. À Roissy-Charles de Gaulle en revanche, les personnels du contrôle aériens pourraient bien s'absenter les 5, 6 et 7 décembre, mais le PDG assure que 80% des vols seront maintenus.Dans les hôpitaux, l’appel intersyndical à la grève a été relayé. Une grève qui va s’ajouter à celle des urgences, qui dure depuis maintenant 8 mois. Ambulanciers et taxis sont par ailleurs concernés par le mouvement de protestation contre la réforme des retraites.