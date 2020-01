Grève du 9 janvier : le point sur les perturbations dans le Nord et le Pas-de-Calais

Blocage du dépôt de bus de Sequedin

Manifestation à la centrale nucléaire de Gravelines

Cgt Cnpe Gravelines was live. - Cgt Cnpe Gravelines Cgt Cnpe Gravelines was live.

Distribution de tracts à Arques

C'est la première journée de mobilisation de 2020 contre le projet de réforme des retraites. Dans le Nord et le Pas-de-Calais,, que ce soit au niveau des manifestations organisées, des réseaux de transports urbains perturbés ou des écoles fermées.D'autres opérations ont quand même eu lieu :Une centaine de manifestants, selon la Voix du Nord , s'est réunie très tôt ce jeudi matin, dès 5 heures, pour bloquer le dépôt de bus Ilévia, qui gère les transports dans la métropole lilloise, à Sequedin.La CGT CNPE de Gravelines a annoncé sur son compte Facebook avoir procédé à plusieurs coupures d'électricité ciblées cette nuit. Environ 400 manifestants se sont retrouvés ce matin devant la centrale pour filtrer les entrées depuis 5 heures du matin., en procédant à des coupures d'électricité, notamment à Gravelines et à Saint-Alban."La conséquence, c'est une baisse de charge importante sur cette journée d'action, moins 1.400 mégawatt (sur 5.600 mégawatt) de production depuis hier soir 21H00, donc EDF sera obligé de racheter du courant, et pas forcément à un prix avantageux. Ça va coûter cher à l'entreprise, ce ralentissement à la centrale nucléaire,"a affirmé à l'AFP Nicolas Dessertenne, délégué CGT du site, près de Dunkerque.Les grévistes laissent entrer les voitures au compte-goutte,Vers 9H30, environ 50 personnes, non grévistes, faisaient encore la queue pour pouvoir accéder au site. Les salariés grévistes, rejoints par des cheminots, personnels hospitaliers et des bus dunkerquois, avaient installé deux feux de camps.

À Arques, dans l'Audomarois, plusieurs syndicalistes de la CGT didtribuen des tracts au niveau du rond-point d'Alphaglass, depuis 7 heures. Selon la Voix du Nord, ils comptent rester jusqu'à la fin de leur distribution de 4500 tracts.



On alerte dans le 59 / 62 On alerte dans le 59 / 62 has 163,191 members

À Lille, les avocats bloquent le palais de justice

Les avocats de Lille investissent maintenant les salles d’audience, pour se faire entendre. pic.twitter.com/X2FFmq4GH3 — Frédérique Mazy (@FrederiqueMazy) January 9, 2020

Les avocats du barreau de Lille l'avaient annoncé : ils ont bloqué l'entrée du palais de justice ce jeudi, avant d'investir des salles d'audience pour se faire entendre.