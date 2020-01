Grève du 9 janvier : transports, écoles, manifestations... Les perturbations attendues dans les Hauts-de-France

Les manifestations prévues

- Lille : manifestation prévue à partir de 14 h 30 au départ de la Porte de Paris- Dunkerque : manifestation devant la gare à 15 heures- Arras : manifestation à 9 h 30 place de la gare- Boulogne : rendez-vous fixé à 9 h 30 devant le communauté d'agglomération- Valenciennes : rendez-vous à 10 heures- Cambrais : rendez-vous à 10 heures devant le lycée Paul Duez- Calais : manifestation à 9 h 30 devant la mairie- Amiens : rendez-vous à 14 heures- Compiègne : manifestation à 10 heures cours Gynemer- Beauvais : rendez-vous à 14 heures place des Marévhaux- Saint-Quentin : manifestation à 15 heures place de Longueville- Abbeville : manifestation à 10 heures au lycée Boucher

Comme à son habitude depuis le début du mouvement social contre le projet de réforme des retraites, la SNCF communique les perturbations à 17 heures.

Les transports locaux

À Lille

À Arras

À Dunkerque

À Valenciennes

À Amiens

Les écoles

Dans le Nord et le Pas de Calais

